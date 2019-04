Los partidos apuestan por aumentar el presupuesto para ciencia al 2 % del PIB

Los partidos políticos coinciden en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado que aumente el gasto destinado a ciencia e investigación al 2 por ciento del PIB, y que esta cantidad se blinde frente a futuros cambios de gobierno.

Representantes del PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y ERC, han participado hoy en Madrid, junto a investigadores, en un debate organizado por la Confederación de Sociedades Científicas de España, para exponer sus propuestas en materia de ciencia e investigación de sus programas electorales de cara a los comicios del 28A.

La convocatoria coincide con el manifiesto promovido la semana pasada por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) que denunciaba la situación de "zona catastrófica" de la ciencia española y que suscribió la alianza de Centros de Excelencia (SOMMa) Severo Ochoa, varias sociedades científicas, 27 directores de centros de investigación y 40 investigadores de referencia.

"España no va avanzar si no se apuesta por la ciencia", ha asegurado el secretario nacional de Medio Ambiente del PP, Alberto Casero, quien ha apuntado a la necesidad de estrechar la colaboración público-privada y ha entonado el mea culpa de que el Gobierno popular no sacara adelante la ley de mecenazgo entre 2011 y 2015.

Actualmente la inversión pública en materia de ciencia se sitúa en el 1,2 % del PIB, muy lejos de la media europea.

El portavoz del PSOE de Educación, Universidades e Investigación de la Asamblea de Madrid, Juan José Moreno, ha lamentado la "falta de credibilidad internacional" como país por la falta de una política estable de inversión en investigación y ha resaltado que Pedro Sánchez ha incluido la ciencia en una veintena de las 110 propuestas iniciativas de su programa presentado la semana pasada.

Junto a la falta de recursos, los representantes políticos han denunciado la rígida burocracia a la que deben hacer frente los investigadores que sí reciben dinero.

"¿Hasta qué punto una administración del siglo XIX puede servir a la ciencia del siglo XXI?", se ha preguntado el representante de ERC, el presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidad, el diputado Joan Olóriz, que ha abogado por "dar autonomía y confianza" a los investigadores.

En la misma línea, la diputada de Ciudadanos, Irene Rivera, ha puesto el foco en el dinero que sí se destina a ciencia pero que no se gasta por problemas burocráticos: "Es como jugar al solitario y engañarse".

"La ciencia está agonizando, es necesario un compromiso serio", ha lamentado la coordinadora de Unidas Podemos en Política Científica e I+D+i, Gemma Hernas-Juaristi, cuyo partido propone canalizar el aumento presupuestario a través de un "banco público de inversión".

Ante el consenso suscitado en el aumento presupuestario y en la flexibilización de la burocracia, el diputado de ERC ha abogado por crear un acuerdo en materia de ciencia pero no con la fórmula de un pacto de Estado, sino como un acuerdo impulsado por el propio Gobierno, que hará su tramitación más ágil.

"Un pacto solo no serviría, sino que habría que permear la política de la ciencia", ha señalado Fernando Carballo, presidente de Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME)

Los investigadores reunidos, como el vicepresidente del CSIC, Jesús Marco, han propuesto que "en vez de inventar algo nuevo", se mire a lo que se está haciendo en otros países europeos, en los que, entre otras medidas, se incrementó el presupuesto en ciencia e investigación durante los años de la crisis porque se considera un sector estratégico.