Las 10 mejores apariciones de grandes actores en videojuegos

La línea entre los videojuegos y el mundo del cine cada vez es más pequeña. Ahora, muchos de los juegos que tienen como punto fuerte la historia y sus personajes, y optan por contratar a actores famosos para captar sus movimientos y que aparezcan en el videojuego.

Esta es una práctica que lleva realizándose desde la Play Station 2 y Xbox, en los inicios del siglo XXI. En un principio, esto era característico de los videojuegos que venían de películas como El Señor de los Anillos, donde aparecen Orlando Bloom o Viggo Mortensen, o la saga James Bond con Pierce Brosnan, pero con la llegada de las nuevas generaciones (Play Station 3 y 4, Xbox 360 y Xbox One), las desarrolladoras han optado por colocar una cara reconocida en sus videojuegos, aunque no vengan de una película.

Estos son, los 10 mejores actores que han protagonizado o participado en algún videojuego.

1. Keanu Reeves

El actor protagonista de la saga de acción John Wick o las clásicas Matrix, ya es un mítico del mundo de los videojuegos. Además de aparecer en los videojuegos Matrix y Constantine, basados en dos de sus películas, el actor de Hollywood también ha hecho acto de presencia en otros títulos como Pay Day 2, Fortnite o Cyberpunk 2077.

Este último, el más actual y esperado, es el que ha conseguido que salte a la fama en el mundo gamer con su presentación en el E3 (la mayor conferencia de videojeugos del mundo) como Johnny Silverhand.

2. Willem Dafoe

Una de las mayores estrellas del mundo del cine, Willem Dafoe, que este mismo año 2020 ha estado presente en los Oscars por su película The Ligthouse (El Faro). Su actuación como el Duende Verde en Spider Man o El Gran Hotel Budapest son otras de sus películas más famosas.

En el juego Beyond Two Souls de David Cage en 2013, Dafoe interpretó el papel de Nathan Dawkins, un enigmático científico que trabaja para un departamento del Gobierno de Estados Unidos en el estudio de actividades paranormales.

3. Ellen Page

A sus 33 años, Ellen Page es una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Con grandes películas como Origen o Juno, en 2013 también participó en el videojuego Beyond Two Souls, protagonizándolo, junto a Willem Dafoe.

Page interpretó a Jodie Holmes, una niña de 8 a 23 años muy especial, ligada a un espíritu que solo ella puede ver y que condicionará toda su vida."Beyond fue uno de los trabajos más duros que he hecho", destacó en una entrevista.

4. Michael Mando

Michael Mando saltó a la fama por un videojuego, y eso le habrío la spuertas para interpretar a Nacho Varga en Better Call Saul. Su aspecto llamó la atención y pudo participar en el casting para uno de los juegos más importantes de la historia, el Far Cry 3 desarrollado por Ubisoft en 2012.

Su interpretación de Vaas Montenegro, el villano de la saga, ha quedado para la historia, sobre todo un monólogo sobre el significado de ‘Locura’.

5. Norman Reedus

Se le conoce principalmente por su papel de Daryl Dixon en la serie de televisión The Walking Dead y por encarnar al personaje de Murphy MacManus en la película The Boondock Saints (1999).

Pero Norman Reedus es también un clásico de los videojeugos y no descarta “participar en alguno más”. En 2013 participó en The Walking Dead: Survival Instinct, en 2014 en Silent Hills, y en 2019, protagonizando uno de los juegos más esperados, Death Stranding de Hideo Kojima.

6. John Malkovich

John Malkovich ha trabajado como actor en más de setenta películas, entre ellas: El imperio del sol, The Killing Fields, Of Mice and Men o Focus. Pero los videojuegos también es algo que ha tocado.

En Call of Duty: Advanced Warfare de 2014, aparecía como un ExoZombie, uno de los villanos principales. Un rol divertido con el que parece que disfrutó mucho.

7. Valorie Curry

Es conocida por interpretar a Charlotte en la saga Crepúsculo: Amanecer- Part 2. A sus 34 años, otros proyectos en los que ha participado son CSI: NY o El Proyecto de la Bruja de Blair. Siendo su papel como la Androide Kara en el videojuego Detroit: Become Human, lo último que ha hecho desde 2018.

8. Giancarlo Espósito

Giancarlo Espósito es conocido sobre todo por su papel como Gustavo «Gus» Fring en las series Breaking Bad y Better Call Saul. Ahora será el villano de Far Cry 6, anunciado este 2020 por Ubisoft y que parece tendrá relación con ese Far Cry 3 y Michael Mando como Vaas Montenegro.

9. Sigourney Weaver

A sus 70 años es una de las actrices de Hollywood más importantes. Nominada a los premios Oscars y los Globos de Oro por Gorilas en la Niebla o Aliens. De hecho, es esta última película la que le hizo probar suerte en los videojuegos en Aliens: Insolation en 2014.

10. Nathan Fillion

Entre sus papeles más conocidos se encuentran el del escritor Richard Castle en la serie Castle (finalizada tras ocho temporadas) y el del capitán Malcolm Reynolds en la serie Firefly y la película Serenity. Pero también ha doblado a personajes de videojuegos como Halo 3: ODST, y al Carismático Exo Cayde-6 en Destiny y Destiny 2. En Halo 5: Guardians aparece como un personaje más.