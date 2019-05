Huawei responde a Android y afirma que ya ha desarrollado un sistema operativo propio

El fabricante tecnológico chino Huawei ha informado que ha desarrollado su propio sistema operativo para smartphones y ordenadores de cara a una eventual prohibición de usar el software de proveedores estadounidenses como Google o Microsoft, según indicó la compañía china a la cadena estadounidense CNBC.

Este anuncio se produce después de que el gigante estadounidense Google haya suspendido los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto los cubiertos por licencias de código abierto, según informó Reuters, después de que el fabricante chino haya sido incluido por el Gobierno de EEUU en la "lista negra" de empresas que suponen una "amenaza para la seguridad nacional".

De este modo, Huawei perderá el acceso inmediato a las actualizaciones del sistema operativo Android, aunque seguirá teniendo acceso a la versión de Android disponible a través de licencias de código abierto. También contará con acceso a Google Play y la seguridad de Google Play Protect, como ha asegurado la compañía en un comunicado publicado en la cuenta de Android en Twitter.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.