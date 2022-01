La guitarra de John Lennon o un pixel 'millonario': ¿qué hay tras los NFT?

Existe un término que, desde hace un tiempo, resuena con fuerza en el ámbito tecnológico. Son los NFT. Se trata de un concepto que todavía genera algunas dudas bien por el poco tiempo que llevan en el mundo digital o por el desconocimiento que tienen muchas personas sobre esta tecnología.

Este miércoles, los NFT han vuelto a ser noticia gracias a Julian Lennon, hijo del mítico componente de Los Beatles. La capa negra que su padre llevaba en la portada de Help! o los certificados criptográficos de tres guitarras Gibson del cantante de 'Imagine', son algunas de las cosas que Julian ha incluido en una colección de NFT y que contarán con una narración de audio exclusiva que explicará la historia de cada objeto.

Registration and Bidding is now open for Lennon Connection: The NFT Collection. In collaboration with @JuliensAuctions x @YellowHeartNFT , a portion of the proceeds will be donated to @TWFFofficial to offset carbon via @nori. Learn more at https://t.co/6l5nzO1CHJpic.twitter.com/bvG7EHAX88