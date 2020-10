Europeana pone en marcha la nueva edición de GIF IT UP, su concurso para crear GIFs sobre el patrimonio cultural

MADRID, 14 (Portaltic/EP)

Europeana, la plataforma de la Unión Europea que promociona el patrimonio cultural, ha puesto en marcha su concurso anual GIF IT UP para la creación de imágenes animadas sobre el patrimonio cultural.

Los creadores de GIFs, ya sean profesionales o amateurs, podrán participar durante todo el mes de octubre en el concurso, que se ha celebrado cada año desde 2014.

Para poder participar en el concurso, los usuarios tendrán que elegir contenido de páginas como Digital Public Library of America (DPLA), DigitalNZ, Trove, así como de las plataformas Japan Search y DAG Museums, crear un GIF y enviarlo a través de la página web del concurso.

Los participantes, que podrán enviar hasta tres GIFs, también pueden compartir su creación a través de las redes sociales con el hashtag #GIFITUP2020.

El objetivo de GIF IT UP es "desarrollar las habilidades creativas y digitales de las personas" mientras emplean material libre de derechos de autor en una forma digital, según ha explicado a Europa Press Aleksandra Strzelichowska, quien lidera GIF IT UP en Europeana.

"Cualquiera puede participar. Hay una gran variedad de personas, entre ellas creadores de GIFs principiantes. Para ellos, nuestra página web incluye varios recursos para que puedan seguir tutoriales", ha afirmado Strzelichowska.

El jurado estará compuesto por la fundadora de DailyArt, Zuzanna Stanska, el director de asociaciones de artistas en GIPHY, Dani Newman, y la investigadora postdoctoral en TransMedia Cataluña Estella Oncins Nogher, y el concurso contará con diferentes categorías: un premio especial para el 'segundo mejor GIF', para aquellos que lo hacen por primera vez, para los niños y adolescentes menores de 18 años y para aquellos que utilicen un fondo GIPHY.

Además, entre los premios del concurso destacan cursos digitales de historia del arte de DailyArt magazine, así como tarjetas regalo de Redbubble.