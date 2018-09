Europa aprueba la compra de Shazam por parte de Apple

Era cuestión de tiempo. La Comisión Europea acaba de aprobar la compra de Shazam por parte de la multinacional estadounidense Apple. Según el Gobierno de la Unión Europea esta operación no tendrá un efecto negativo en el espacio económico y cumple con todos los requisitos de competencia.



Apple ha pagado 400 millones de dólares, unos 343 millones de euros por esta aplicación muy popular dentro del mundo de la telefonía móvil. En diciembre de 2017, Apple Inc. anunció que compraría Shazam y el pasado 23 de abril, la Comisión Europea declaró que revisaría la adquisición. Ahora cinco meses después da luz verde a la compra.



Gracias a Shazam se conoce en tiempo real el nombre de una canción cuando se está reproduciendo. Se fundó en el Reino Unido en 1999 y años después supuso una aunténtica revolución para los más jóvenes. No es raro ver a alguien acercándo su dispositivo móvil a un altavoz dentro de un bar o en una fiesta con amigos, gracias a Shazam es la mejor forma de conocer el título de una canción.



Gracias a esta compra se fusionan Apple Music, que es el segundo mayor servicio de escucha de música a través de Internet en Europa después de Spotify y Shazam empresa líder de reconocimiento de canciones en todo el mundo.