España, el país europeo que más ciberataques sufrió el año pasado: así pueden 'hackear' tu teléfono

España es el país europeo que más ciberataques sufrió el año pasado. Hablamos de 51.000 millones y superamos con creces los de otros países como Italia, Francia o Alemania. Cifrar el ordenador o entrar en nuestro teléfono para pedir un rescate, tomar el control de la cámara o conseguir tus claves o tus datos para venderlos es el objetivo de los ciberdelincuentes.

Cuidado con un supuesto correo de Hacienda

La cifra, 51.000 millones de ataques, nos sorprende a todos pero debemos tener en cuenta que hablamos de hackeos o entradas en nuestros dispositivos de todo tipo. Es decir, desde la instalación de unas cookies que recuerdan los sitios por los que hemos navegado y los objetos que hemos visto para comprar, como la instalación de programas maliciosos, es decir, programas espía, virus, o el llamado phishing, se hacen pasar por una institución de nuestra confianza mediante un correo o un SMS y nos piden nuestras claves y contraseñas.

Así en las últimas semanas hemos recibido algunos de que nos ha tocado un premio, o de algunas empresas de transporte avisando de la llegada de un paquete que no hemos pedido.

Esos mensajes suelen llegar con faltas de ortografía o sin el logo real de la entidad como ha ocurrido con un supuesto mensaje incluso de correos y ¡atención! cuidado con un supuesto correo de Hacienda, de la Agencia Tributaria que solicita datos bancarios e incluye la descarga de diversos archivos. Es absolutamente falso.

Ataques de ingeniería social

Cualquiera de nosotros puede ser víctima de ello son lo que se llaman ataques de ingeniería social, muchos son ataques con poca base tecnológica, confían en la psicología de los usuarios y llegan a controlar nuestro equipo y acceder a toda nuestra información.

Manuel Sánchez Rubio director de master de ciberseguridad de Universidad Internacional de la Rioja explica a COPE que suponen “desde pedirte un rescate porque te han cifrado todo el ordenador, a controlar tu cámara, obtener tus claves bancarias y sobre todo obtener información que luego pueden vender y sacar un rédito”

¿Cómo podemos evitarlo?

Algo tan sencillo como un clic donde no debemos puede dar entrada a los delincuentes informáticos. Es cierto que hay mensajes que nos hacen sospechar, pero hay otras puertas de entrada. La base, es desconfiar de cualquier comunicación que no hayamos solicitado y jamás descargar un programa que nos sugieren, o pinchar en un enlace que nos llega en esas comunicaciones.

No debemos obsesionarnos, pero debemos tener una sana desconfianza “Ante cualquier tipo de banner de ventana que te abran y te dicen: para continuar tienen que pinchar aquí, o descargarse este programa, no hay que decir ni si ni no porque a veces programan un si para que sea un no, o al revés, directamente nos vamos a la x que hay a la derecha del banner y lo cerramos”

¿Cómo podemos saber si han hackeado nuestro móvil?

Si el móvil se ha ralentizado en poco tiempo, o la batería se agota antes de lo normal, o aumenta el consumo de datos, son señales de que el móvil está trabajando más, aunque nosotros no lo sepamos. Alguien está trabajando con él.

Otro síntoma es que las aplicaciones se cierran o herramientas como la linterna dejan de funcionar y hay una percepción más evidente, queremos ir a una web y se carga otra. Son indicadores de que puede estar infectado.