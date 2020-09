Descubre el truco para salirte de un grupo de Whatsapp sin que tus amigos se percaten

Facebook tiene un perfil muy claro acerca de lo que quieren que sea Whatsapp el día de mañana, con la mirada puesta en el futuro. Millones de usuarios la utilizan. Tanto es así que la app ha añadido numerosas funcionalidades con el paso de los años, innovándose constantemente. Por ejemplo, se permiten crear grupos para que varios usuarios se comuniquen a la vez.

La opción de permanecer o abandonar un grupo es decisión del propio individuo. Sin embargo, muchas veces no se deja el chat (a pesar de estar inactivo o en desuso) por miedo a que las personas que integran el mismo se enfaden. El momento en el que alguien abandona el grupo, todo el mundo es consciente de ello. La app muestra un mensaje en pantalla al resto de contactos para afirmar que un contacto en concreto ha dejado el chat.

Pero ¿Sabías que hay una funcionalidad de Whatsapp que permite que el grupo desaparezca de tu móvil sin que nadie se entere? Enseguida descubrirás como.

Lo primero que se debe hacer es quitar las notificaciones del grupo. O lo que es lo mismo, silenciarlo. De esta forma, la aplicación dejará de enviarte mensajes de esa conversación. Puedes elegir: 8 horas, una semana o un año. No obstante, esto no implica que los chats que no quieres desaparezcan sin dejar huella. Para ello, deberás continuar con los siguientes pasos:

-Archiva la conversación: Así, conseguirás que el chat que no quieres desaparezca de la lista. Es la única opción para que "desaparezcas" sin que nadie se percate. No ves a ese grupo online y por tanto, no te incordia en exceso.

En COPE te contamos cómo detectar los bulos compartidos en la app

Nuestro compañero Marcelino Abad nos desveló diferentes mecanismos para detectar bulos en WhatsApp y en redes sociales. Lo fundamental, aseguraba, era verificar la información que llega por mensajería.

Por muy buena que sea la intención del que la envía en forma de texto, imagen, vídeo o audio, es primordial conocer la fuente original del mensaje. No es lo mismo que la información proceda de un medio de comunicación veraz y con prestigio, que de una web desconocida, o que esté firmada por un periodista conocido y fiable, o cuyas informaciones se pueden contrastar, que no. Ante la duda, lo mejor es poner la información que llega por mensajería en cuarentena y no compartirla, por ejemplo, a través de WhatsApp.

Además, es importante prestar atención al mensaje para saber si apela a la emoción a fin de generar una reacción determinada en quien lo recibe. El sentido común es fundamental.