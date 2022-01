Ciberseguridad: Más del 80% de los NFT acuñados de forma gratuita en OpenSea son falsos, plagiados o 'spam'

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Más del 80 por ciento de los tokens no fungibles o NFT acuñados de manera gratuita en el 'marketplace' OpenSea son creaciones u obras artísticas que han sido plagiadas, falsificadas o son 'spam', como ha afirmado la propia plataforma tras revisar los comentarios de los usuarios.

El mercado 'online' de criptodivisas OpenSea ha explicado el motivo por el que decidió limitar a 50 el número de NFT permitidos por colección mediante su herramienta de acuñación gratuita, Collection Manager.

"Cada decisión que tomamos la hacemos pensando en nuestros creadores. Originalmente construimos el contrato de tienda compartida para facilitar a los creadores su incorporación a la plataforma", ha indicado OpenSea en Twitter.

Sin embargo, esta iniciativa se ha visto mermada por el "uso indebido" de la función de acuñación gratuita de activos no fungibles que, según la plataforma, "ha aumentado exponencialmente" en los últimos tiempos.

En concreto, la plataforma señala que "más del 80% de los artículos creados con esta herramienta fueron obras plagiadas, colecciones falsas o spam", un dato que comparte tras recibir comentarios de la comunidad.

Por ese motivo, tomó la decisión de cambiar su política de acuñación gratuita, que permitía a los usuarios crear NFT sin tener que pagar por esas obras de arte, y limitarla a cinco colecciones con 50 elementos por cada una, que en total suman 250 activos.

No obstante, OpenSea ha revertido esta decisión tras recibir varias críticas por parte de los usuarios de la plataforma, que se quejaron de no haber recibido una advertencia por parte del 'marketplace' para poder planificar sus proyectos.

Además de anunciar este cambio de planes, OpenSea ha señalado que está trabajando en nuevas soluciones para garantizar la circulación segura de NFT y ha asegurado que implementará los próximos cambios una vez los haya puesto en conocimiento de sus usuarios.

Conviene recordar que existe una cuenta en Twitter denominada NFT thefts desde la que se anima a los usuarios a denunciar los plagios de tokens en OpenSea y desde la que se denuncia la desprotección por parte de este mercado 'online'.

However, we've recently seen misuse of this feature increase exponentially. Over 80% of the items created with this tool were plagiarized works, fake collections, and spam. ? OpenSea (@opensea) January 27, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

However, we've recently seen misuse of this feature increase exponentially. Over 80% of the items created with this tool were plagiarized works, fake collections, and spam.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.