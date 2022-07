El cambio de Google en España que afecta directamente a tus tarjetas bancarias: muy atento a tu móvil

Fue anunciada el pasado mes de mayo durante el Google I/O 2022, la nueva aplicación Google Wallet ha comenzado a llegar a primeros usuarios a través de una actualización de Google Pay, donde la aplicación se renueva con nueva interfaz, nuevo nombre y nuevo icono.

De Google Pay a Google Wallet

Google Pay sigue siendo la plataforma de pagos móviles de la compañía, pero ahora será un servicio que viene integrado en Google Wallet, tal y como sucede en los dispositivos iOS con Apple Pay y Apple Wallet o recientemente en los Samsung Galaxy con Samsung Wallet y Samsung Pay. Google también ha tomado la decisión de separar la marca de su sistema de pagos móviles de la aplicación de cartera.

Este cambio de nombre se debe a que en la aplicación de Google Pay no sólo se usaba para pagar sino también guardar otro tipo de tarjetas y pases, como tarjetas de embarque, certificado COVID o las llaves del coche, con lo que no tenía sentido que la aplicación se llamara Pay (Pagar) cuando no todas sus acciones eran para pagar, con lo que el nuevo nombre de Wallet (Cartera) es mucho más acertado.

La migración de Google Pay a Google Wallet ha comenzado a llegar con la actualización a la versión 2.150.460235810 (APK Mirror). Cuando la app Google Pay actualice a esa versión, cuando la abramos nos informará que a partir de ahora se llama Google Wallet.

Nuevos cambios en la App

Las novedades de Google Wallet que encontraremos nada más actualizar es una nueva interfaz más sencilla de usar, donde ahora las tarjetas para pagar se muestran mucho más grande y con un acceso directo más visible para organizarlas. También las tarjetas de fidelización y regalo se muestran más grandes, pero ahora veremos menos tarjetas en pantalla al mostrarse ahora en una única fila en vez de las dos filas que tenía Google Pay.

Google Wallet elimina el menú lateral con su famoso icono de la hamburguesa para integrar ahora los accesos a los ajustes, configuración de Toca para pagar, los consejos, entidades bancarias y más opciones dentro del menú que aparece al pulsar sobre el icono de nuestra cuenta.

Google Wallet está preparada para soportar tarjetas de pago, pases, tarjetas de embarque, tarjetas de fidelización, pasaporte de vacunación, llaves del coche, llaves de hoteles, pasaportes, licencia de conducir y mucho más.

¿Cuál es mejor: Google Wallet o Apple Wallet?

Elegir entre Apple Wallet y Google Wallet no debería ser una decisión arriesgada. Como ya puede sospechar según los nombres de las aplicaciones, Apple Wallet funciona con iPhones, mientras que Google Wallet está hecho para teléfonos Android.

Ambas aplicaciones de pago le brindan opciones para autenticar pagos desde sus métodos normales de desbloqueo de teléfono. Para Apple Wallet, puede usar un código de acceso, huella digital, Face ID o Touch ID, mientras que Google Wallet funciona cuando su teléfono está desbloqueado con una contraseña, patrón, PIN o huella digital.

Lo que distingue a Apple Pay es que admite compras en línea a través de Safari navegador, mientras que Google Wallet se integra con otros servicios de Google para que pueda realizar transacciones en Gmail, Android Messages, Google Home y otros servicios. Sin embargo, si posee un dispositivo Samsung, tendrá la opción de usar Samsung Pay o Google Wallet, uno de los cuales debe configurarse como su aplicación Pay predeterminada.

Por lo tanto, su elección dependerá completamente del dispositivo que posea, en cuyo caso puede usar la opción Pagar como una conveniencia adicional.