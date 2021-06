Cambio drástico en fotos y vídeos: Whatsapp incluirá una de las funciones más usadas de Instagram

La aplicación de mensajería Whatsapp está preparando un gran cambio en la forma en la que se envían tanto fotos como vídeos a otros usuarios y que la asemejará más a Instagram, otro de los gigantes del mundo de las redes sociales y que también es propiedad de Facebook. Una nueva característica que será introducida en la próxima actualización de la app y que ya se encuentra en desarrollo.

Así lo asegura el portal 'WABetaInfo', especializado en información relativa a la aplicación de mensajes instantáneos. Recientemente los usuarios han tenido que aceptar un gran cambio en los términos de políticas de privacidad de la app para que pudiesen seguir utilizándola. Además, la propia Whatsapp anunció otra modificación en sus funciones: permitirá migrar el historial de conversaciones entre dispositivos Android e iOS, algo también muy demandado por los clientes.

Pero ahora parece que el objetivo de la empresa de Facebook es parecerse un poco más a la otra red social propiedad de la compañía de Zuckerberg. Instagram cuenta desde hace años con una función que adoptó de la app Snapchat que consistía en compartir imágenes que podían verse solo un número limitado de veces, incluso una sola. Algo que, ahora, pretende adoptar Whatsapp para seguir reteniendo usuarios.

“Whatsapp lanzará una modalidad que te permitirá enviar fotos y vídeos que sólo pueden verse una vez”, anunciaba en Twitter WABetaInfo. Además, el portal asegura que, dentro de la información disponible, podremos sabes si la otra persona ha visto la foto o no, aunque solo haya sido una vez: “También puedes verificar si el receptor ha abierto el contenido multimedia. Esta característica estará disponible en una actualización futura de Whatsapp para Android, IOS y en versión Web”, concluye el mensaje. No obstante, la compañía de mensajería no se ha pronunciado todavía y no hay fecha concreta de cuándo podría lanzarse al mercado esta actualización de la app.

WhatsApp will release a feature that allows you to send photos and videos that can only be viewed once. You can also verify if the recipient has opened the media.

This feature will be available in a future update on #WhatsApp for Android, iOS and Web/Desktop.@WABetaInfo ?? pic.twitter.com/y1dIBGcDiq