Apple lanza la primera 'respuesta rápida de seguridad' para iOS

MADRID, 2 (Portaltic/EP)

Apple ha distribuido este lunes su primera 'respuesta rápida de seguridad' para los dispositivos iOS, un parche que busca corregir un fallo rápidamente antes de la llegada de una gran actualización de software y que está disponible para la última versión de sus sistemas operativos.

Las 'respuestas rápidas de seguridad' se anunciaron en la conferencia anual de desarrolladores de Apple del año pasado, como una de las novedades que traería iOS 16. Su finalidad es la de ofrecer correcciones importantes de seguridad antes de la llegada de una actualización de 'software' más grande.

Este lunes la compañía ha lanzado su primera 'respuesta rápida de seguridad' para los teléfonos iPhone, aunque se trata de una característica disponible para iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 y macOS 13.3.1, como informan en la página de Soporte.

Apple permite al usuario decidir si quiere que se instalen estas correcciones rápidas o prefiere esperar a la actualización de 'software'. Si opta por su instalación, en el momento en que se aplique verá una letra después del número de versión del software, por ejemplo, macOS 13.3.1 (a).

El estreno de las 'respuestas rápidas de seguridad' ha sido accidentado. Como recogen en el portal especializado The Verge, los usuarios que en un primer momento pudieron ver el aviso de actualización y decidieron instalarla, se encontraron con un mensaje en el que se indicaba lo siguiente: "No se pudo verificar la respuesta de seguridad. La respuesta de seguridad de iOS 16.4.1 (a) falló en la verificación porque ya no está conectado a Internet".

El problema parece que fue generalizado y la compañía lo corrigió poco después, de tal forma que la respuesta de seguridad pudo instalarse sin más problemas y en pocos segundos.