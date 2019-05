Se acabó WhatsApp 'limpio': la publicidad llegará en 2020 (y no podrás ocultarla)

Normalmente las actualizaciones son para bien: corrigen fallos de seguridad, mejoran características y añaden nuevas. Sin embargo no todos los añadidos son buenos y WhatsApp lo va a demostrar en unos meses: Facebook (propietaria de la app) ha anunciado que, a partir de 2020, veremos publicidad en ella sí o sí.

Tal y como informa ABC en su edición digital, Mark Zuckerberg llevaba tiempo dándole vueltas a incluir publicidad en ella y, además, Chris Daniels, vicepresidente de WhatsApp, lo avanzó hace tiempo. Y ya tenemos confirmación: 2020.

¿Cómo los veremos? Olivier Ponteville, responsable de una agencia Social Media alemana, ha desvelado a través de Twitter este mismo martes en una conferencia organizada por Facebook en Róterdam que será a través de los Estados de WhatsApp donde los usuarios vean los banners.

WhatsApp will bring Stories Ads in its status product in 2020. #FMS19 pic.twitter.com/OI3TWMmfKj