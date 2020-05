¿Por qué nos mareamos en los barcos?

Probablemente alguna vez te has subido a algún navío, llegando a experimentar ciertas molestias. Estas se pueden traducir en náuseas, vómitos, etc. Este estorbo no solo se produce en viajes por mar, también cuando no subimos a un avión, a un coche y en atracciones. Esto parte del aparato o sistema vestibular de nuestro organismo, que está vinculado con el equilibrio y el control del espacio.



Por lo visto, cuando estamos en un navío, el oído interno percibe el movimiento, pero los ojos no pueden indicar que se está movimiento. Esto genera que el serebro reciba señales que no coinciden, generando así el mareo. A esto se le conoce como cinetosis, en términos más científicos). Entre los elementos que lo propician se encuentran: la mala ventilación (vapor, humos, monóxido de carbono), los estíulos visuales (el horizonte no permanece quieto) y los factores emocionales (ansiedad o miedo).



Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como Reino unido buscaban un antihistamínico para prevenir el mareo de las unidades de desembarco. Antes se hacía uso de la escopolamina, que procedía de la planta del estramonio, aunque era peligrosa. Más tarde, se dieron cuenta de que existía un fármaco utilizado contra la alergia que también servía para evadir este problema; el dimenhidrinato. A mediados del siglo XX, Joan Uriach, un doctor catalán, comenzó a comercializarlo en España bajo el nombre de Biodramina.



Si quieres marearte con uno de nuestros reportajes más recientes, te dejamos a continuación con un pequeño vídeo de nuestro compañero Fernando de Haro a bordo del patrullero "Halcón". Por lo visto, el equipo de 'La Tarde' pudo conocer la lucha contra la droga y la cocaína que cada día enfrentan a los narcos con los valientes guardacostas de las Rias Baixas.

Vídeo

La embarcación está dotada de la tecnología más puntera para interceptar cualquier barco sospechoso que se encuentre en los alrededores. Poseen monitores capaces de encontrar aquellos navíos que pretendan huir de la justicia. A su vez, cuenta con un radar que ayuda a localizar todos aquellos busques que también aprovechan estas herramientas para zafarse de los patrulleros que salvaguardan las costas gallegas. No obstante, uno de sus enemigos a los que también deben enfrentarse día a día es el mareo.