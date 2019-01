'Yellow Submarine' cumple 50 años con el espíritu de The Beatles más vivo que nunca

MADRID, 13 (CHANCE)

Yellow Submarine está de celebración y cumple ni más ni menos que 50 años. Primero fue canción, luego una película animada y por último un disco que salió a la venta hace medio siglo.

Yellow Submarine es el décimo álbum de estudio de Los Beatles, que fue lanzado el 13 de enero de 1969 y nació como banda sonora de la película animada que lleva el mismo nombre.

El álbum contiene seis canciones de la banda, de las cuales "Yellow Submarine" y "All You Need Is Love" ya habían sido lanzadas como sencillos anteriormente en el disco Revolver Magical Mystery Tour respectivamente. El resto del álbum es una re-grabación de la banda sonora de la película Submarino Amarillo.

Yellow Submarine Fue la primera canción cantada por Ringo que llegó al número 1 del ranking, aunque el autor principal del tema fue McCartney, quien buscaba componer una canción infantil pero con la esencia beatle.

Pese a ser probablemnete el álbum más atípico de los Beatles, 50 años después de su lanzamiento, el submarino amarillo que crearon Lennon y los suyos, sigue más vivo que nunca.