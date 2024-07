Vox acusa a Moreno de no defender el "interés general" de los andaluces al "aceptar acogida" de menores migrantes

Avisa de que Vox dejará gobiernos con PP en municipios que acepten acoger a menores migrantes

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de no defender el "interés general" de los andaluces cuando "acepta la acogida" de menores migrantes no acompañados en la comunidad autónoma. Ha avisado de que Vox dejará los gobiernos que tiene con PP en casi una decena de municipios andaluces si éstos acogen menores migrantes.

En una entrevista con Europa Press, Gavira ha manifestado que esa acogida de menores migrantes supone un "problema" importante en municipios y para muchos andaluces, que cuando lo tienen "cerca, dicen: Aquí no".

Ha indicado que comparte que Andalucía es una tierra "solidaria" y con un "corazón muy grande", pero la solución al problema de los menores migrantes no puede ser simplemente que los que llegan a Canarias se repartan por las demás comunidades autónomas porque eso sólo genera un "efecto llamada".

Para el portavoz de Vox, el problema generado a raíz del reparto de menores migrantes "no es una cuestión de números, de si son 30, 300 ó 3.000, sino que hay que hacer frente al problema de la inmigración ilegal en origen".

Ha censurado que el Gobierno central plantee como única solución que se "repartan por toda España y en España no cabe todo el mundo", mientras que para el Ejecutivo de Juanma Moreno es una "cuestión monetaria en el sentido de si vienen recursos, podemos afrontar el problema".

Para Manuel Gavira, el problema está "en la calle": "Cuando a los andaluces les ponen el problema delante de su casa, te dicen, no, aquí no". "No es una cuestión de corazón, sino también una cuestión de cabeza y de inteligencia", ha apuntado Gavira.

"Andalucía siempre ha sido una tierra muy solidaria y generosa, pero también tenemos cabeza y hay que ser consciente de que tenemos un problema que no se puede afrontar haciendo un efecto llamada", según ha indicado Manuel Gavira, quien ha criticado que Juanma Moreno esté "aceptando las políticas migratorias de Pedro Sánchez". "Y así no se defiende el interés de los andaluces", según ha apuntado.

De otro lado, Manuel Gavira ha advertido de que Vox dejará los gobiernos que tiene con PP en casi una decena de municipios andaluces si éstos acogen menores migrantes, en coherencia con la decisión del partido a nivel nacional sobre los pactos de gobierno entre ambos partidos en comunidades autónomas. Concretamente, en ocho corporaciones andaluzas el pacto entre ambas fuerzas se ha traducido en un equipo de gobierno conjunto.

"Para Vox, hay una línea inquebrantable, que es frenar el efecto llamada y la inmigración ilegal", ha indicado.