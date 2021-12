Volar las barreras de la discriminación: gitano busca empleo

Un millón de personas forman parte de la comunidad gitana en España, son el dos por ciento de la población española. Con una tasa de actividad muy similar al del resto de la población, la tasa de paro de la población gitana triplica la media nacional con un 52 por ciento de parados. 4 de cada 10 se han sentido discriminados en una entrevista de trabajo. Distintos programas están dedicados a la formación de este colectivo, algunos de ellos han logrado la inserción laboral de uno de cada tres candidatos.

Sonia Pérez Cortés tiene 42 años, es madre de dos hijos y es gitana. La pandemia cerró las salas y su oficio de cantaora no alcanzaba para alimentar a su familia. “afortunadamente-nos cuenta-mis padres me obligaron a estudiar alguna cosilla y acudí al Secretariado Gitano para que me ayudaran a encontrar un empleo”. Nuestra llamada llega justo unos minutos después de recibir una gran alegría: la empresa en la que trabaja le acababa de ofrecer un contrato fijo. El alivio de Sonia es evidente. Reconoce que desde que trabaja “la vida me ha cambiado de cero a cien: de ver que no había ninguna salida ni ninguna esperanza a aprender muchísimo y muy rápido, porque tenían muy claro cómo enseñarme”. A la esperanza y la ilusión, la cantaora ha sumado experiencias nunca antes vividas. “te vas a reír-comenta-pero este ha sido el primer verano en mi vida en el que me he ido de vacaciones y a final de mes cobré mi nómina, y tengo 42 años! “. Sonia pide a su gente que no tenga miedo de aprender, al trabajo, al estudio porque “encontrando un buen trabajo encuentras la libertad y eso es lo más importante para el ser humano, sea payo o gitano, ser autosuficiente”.

Ella es una de las 34 mil personas gitanas a las que su secretariado ha conseguido empleo en los 20 años del programa Accede, que ha atendido a más de 100.000, al 11% de los gitanos que hay en nuestro país. Arancha Fernández, la responsable de empleo, nos cuenta que Sonia no es el perfil habitual que ellos atienden, nos recuerda que un 86% de las familias gitanas en nuestro país están por debajo del umbral de la pobreza. 7 de cada 10 personas que acuden al programa de empleo son menores de 30 años, con un nivel educativo muy bajo, “ten en cuenta-puntualiza- que solo el 17% de la población gitana tiene el graduado en ESO, la mayoría no han tenido experiencia laboral previa, ni tienen formación profesional”.

Desde el programa Acceder dan respuestas adaptadas al perfil de cada solicitante “con bastante rapidez, porque son personas que viven en pobreza extrema. Lo que hacemos es una formación profesional muy ligada a las necesidades de las empresas con las que trabajamos, les preguntamos qué perfiles profesionales buscan y damos la formación para adaptarles al puesto de trabajo”.

Cada gitano y cada gitana que accede a un puesto de trabajo cambia su vida “y también su entorno: supone tener un salario, condiciones de trabajo dignas, y supone un efecto multiplicador a lo que supone estudiar y formarse”.

Influye en la persona, influye en el entorno y también influye en la percepción que la sociedad tiene de la población gitana. “Cuatro de cada 10 personas con las que trabajamos se han sentido discriminadas en una entrevista de trabajo”, asegura Arancha Fernández.