VMAs 2020: Mira la enmascarada actuación de Lady Gaga y Ariana Grande en los MTV Video Music Awards

MADRID, 31 (CulturaOcio)

Lady Gaga y Ariana Grande han sido las grandes vencedoras de los MTV Video Music Awards 2020, celebrados el domingo 30 de agosto en Nueva York. La intérprete de Bad Romance se hizo con cinco galardones mientras que la cantante de 7 rings se llevó cuatro premios. Ambas se subieron al escenario durante la ceremonia, ofreciendo una de las actuaciones más comentadas de la edición.

Las estrellas cantaron Rain On Me, el exitoso sencillo del sexto álbum de estudio de Lady Gaga, titulado Chromatica. El dueto tuvo lugar entre varias actuaciones en solitario de Lady Gaga, que interpretó Enigma, 911 y Stupid Love. En todo momento las artistas lucieron mascarilla, cumpliendo las medidas de distancia social.

Las estadounidenses sumaban un total de 18 nominaciones. Rain on Me les valió tres reconocimientos compartidos a mejor colaboración, canción del año, y mejor fotografía. Por su parte, Lady Gaga también se hizo con el galardón a mejor artista del año y se llevó el primer premio Tricon, que reconoce la trayectoria de un artista en tres o más disciplinas distintas. Grande también ganó el premio al mejor videoclip hecho en casa por Stuck With U junto a Justin Bieber.

Presentados por Keke Palmer desde el Barclays Center de Nueva York, los MTV VMA 2020 también incluyeron actuaciones de artistas como Miley Cyrus, Black Eyed Peas, BTS, CNCO, Doja Cat, Maluma, DaBaby y The Weeknd.

https://www.youtube.com/watch?v=5D4vjndnB0w