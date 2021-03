El virólogo García Sastre fija la fecha en la que se empezará a recuperar la normalidad: "No se puede antes"

El epidemiólogo Adolfo García Sastre se pronuncia sobre la efectividad de la vacunación. La vacuna está considerada la principal arma que tiene, ahora mismo, el ser humano para poder luchar contra el coronavirus y poder frenar el avance de la pandemia. A finales del pasado año se conoció la noticia de que la vacuna ya estaba aquí, un hecho que daba un vuelco total a la situación, después de unos meses complicados marcados por los datos de contagios, fallecidos y también restricciones a nuestra movilidad.

Ahora, mientras el ritmo de vacunación sigue siendo lento en España y a la espera de la llegada de más dosis, los expertos siguen analizando la situación e intentándose adelantar a los efectos que puede tener la vacuna a medio y largo plazo.

Los plazos de García Sastre sobre la vacuna

El microbiólogo español, Adolfo García Sastre, ha explicado más detalles sobre la efectividad de la vacuna frente a la pandemia, un dato que interesa a muchas personas y sectores alrededor de todo el mundo. El experto ha participado en una conferencia en la Universidad Católica de Valencia, donde ha explicado que "es muy difícil que haya suficiente gente vacunada para poder eliminar el coronavirus en los próximos años".









En este sentido, García Sastre ha explicado, en declaraciones recogidas por el diario 'Las Provincias', el punto en el que se encuentra la investigación relacionada con la duración de la protección de las vacunas contra el coronavirus: "Aún es pronto para saber cuánto cae la capacidad neutralizante conforme avance el tiempo, pero hasta ahora los títulos de anticuerpos se están manteniendo bastante bien. Con inmunidad natural, un título de anticuerpos protectores lo normal es que se mantenga más de un año".

El análisis de García Sastre sobre la pandemia

Con mucha seguridad, el experto ha señalado que tiene la sensación que el coronavirus ha venido para quedarse: "Es muy difícil que haya suficiente gente vacunada para poder eliminarlo en los próximos dos años. La OMS no va a declarar la pandemia terminada al menos hasta que pase ese tiempo, no porque en Europa o Estados Unidos no se pueda volver antes a la normalidad sino porque el virus seguirá circulando en modo pandémico en otros países que no tengan un nivel de vacunación lo suficientemente grande".





En esta línea ha señalado que es muy difícil acabar con el virus a través de la vacunación, porque se necesitarían unos niveles muy altos para poder conseguir ese objetivo: "Lo hemos conseguido, por ejemplo, con el virus de la viruela, pero no lo hemos conseguido aún con dos virus fáciles de eliminar por vacunación: la polio y el sarampión".

