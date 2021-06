La nueva vida de François Gallardo: la enfermedad que le dejó en la cama y su última conversación con Pedrerol

François Gallardo vivió, de primera mano, el comienzo de 'El Chiringuito' tal y como lo conocemos actualmente. El germen de este formato presentado por Pedrerol en una de sus etapas fue 'Punto Pelota', un espacio creado en el año 2008 en el que este tertuliano decía ser agente de la FIFA. Se hizo muy popular por sus presuntas noticias en el formato deportivo y en especial por la expresión con la que acababa sus intervenciones: "y si no, desmiéntemelo".

Más allá de sus noticias, creó un personaje. Daba supuestas exclusivas que después quedaban, normalmente en nada pero atraía al espectador por su certeza a la hora de anunciarlas. Parecía tener al mundo deportivo en sus manos y estar al tanto de toda la actualidad.

Gallardo se autoproclamó agente de la FIFA y fue condenado a dos años de cárcel por un delito de estafa. En 2019, fue detenido por los Mossos d'Esquadra en Sabadell tras pesar sobre él más de dos años una orden de búsqueda y captura.

Según el fiscal, Gallardo actuó "guiado por el propósito de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial y aparentando una solvencia y seriedad profesional de la que carecía, haciéndose pasar por agente FIFA y fingiendo ser administrador de una empresa".









La sentencia estableció que Gallardo se aprovechó de la víctima por tener "una mutua relación de confianza". Por este motivo, el ex tertuliano había sido acusado de estafa. Poco más se supo de Gallardo tras esa noticia... hasta esta semana.

"QUIERO ESTAR TRANQUILO, QUIERO PAZ"

En concreto, el martes François Gallardo volvía a la primera línea mediática tras estar un tiempo apartado de la vorágine que vivió en primera persona. De hecho, realizaba una rueda de prensa que se emitía a través de Twitch. Gallardo dejaba testimonios muy relevantes sobre este episodio judicial que protagonizó. "Tuve un pequeño problema, es el tema judicial que salió victorioso. Ese tema para mí es pasado y me gustaría que cuando se me hagan preguntas no voy a responder sobre eso".

Además, aseguraba que se ha apostado mucho por él y ha anunciado, de hecho, que va a ser el presentador de un programa. Por esta razón convocaba a los medios. "Quiero estar tranquilo, quiero paz y que se me deje trabajar".

[PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ]

El que fuese uno de los rostros más reconocidos de 'El Chiringuito' también ha reconocido a través de una de sus últimas entrevistas la enfermedad que sufrió tras su paso por la pequeña pantalla. "Tuve vértigos veríficos, no podía conducir ni levantarme", ha asegurado.

François Gallardo también ha sacado a la luz cuáles fueron las últimas palabras que le trasladó Josep Pedrerol el día que dejó de trabajar en 'El Chiringuito'. "El programa te ha dado mucho, pero tú les has dado más".





El excolaborador de 'El Chiringuito' y tal y como ha anunciado, espera la vuelta a la pequeña pantalla a través de ese formato nuevo que presentaba este martes. Y olvidando épocas pasadas.