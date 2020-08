El vídeo de una okupa que provoca indignación: "Póngase en contacto con mi abogado"

El número de ocupaciones de viviendas no para de crecer en España. Entre enero y mayo de 2019, el conjunto de las Fuerzas de Seguridad registró la usurpación de 5.928 viviendas en España. Es decir, 39 cada día. Este 2020 han sido 5.770, -38 al día- aunque hay que tener en cuenta que la pandemia del coronavirus ha impedido que se registre correctamente todos los procesos de ocupación de viviendas. Según el Instituto Cerdá, hay 87.500 ocupaciones de viviendas en España denunciadas.

Un vídeo viral publicado este domingo da cuenta de la situación tan injusta que provoca este tipo de acciones. Unos vecinos hablan con una mujer que acaba de ocupar una vivienda. Uno de ellos le afea que haya entrado en la vivienda para "hacer lo que os dé la gana" sin contar con el permiso del propietario. La mujer, lejos de amilanarse, se crece ante ellos y les dice que se pongan en contacto con su abogado. Es llamativo que una persona que, supuestamente, no dispone de recursos económicos para alquilar una vivienda sí pueda tener dinero para contar con los servicios de un letrado. Ella, además, asegura: No queremos dinero. No tienen legitimación para desahuciarnos", le espeta.

La cara dura de una ocupa ... menuda sin vergüenza pic.twitter.com/T2OjwDWnDj — ������♡ Soͦy Deͤ Deͤrͬeͤcͨhͪaͣs ♡ (@SoyDeDerechas) August 9, 2020

La mujer asegura además que la Policía ya acudió a la vivienda y "redactó un informe". Y añade: "Yo no estoy denunciada ni tengo antecedentes penales".

PEDIR UNA PIZZA PARA ACREDITAR QUE SE VIVE EN EL DOMICILIO

El diario ABC publicó el mes pasado anómalas situaciones similares en el caso de ocupación de viviendas. "El okupa que invadió un quinto piso en Alcalá de Henares (Madrid) parabólica en mano y la instaló en la terraza comunitaria para ver Al Yazeera; la joven que lleva años cobrando por alquilar su casa y vive metiéndose por la fuerza en otras; otros que según entran por una puerta que no es suya piden una pizza para luego intentar acreditar con el ticket ante el juez que es su domicilio...", señalaba el diario de Vocento.

PP Y VOX PIDEN AGILIZAR LOS DESALOJOS

El PP ya ha pedido al Gobierno agilizar los desalojos para que se produzcan "entre las 24 y 48 horas siguentes" a la ocupación. Abascal (Vox) ha propuesto directamente "sacar a los 'okupas' de una patada en el culo" el primer día y culpa a Podemos de alentar el "ataque"a la propiedad privada desde el seno del Gobierno.

La Constitución española establece, en su artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna, pero este derecho no ampara la ocupación ilegal de una vivienda.