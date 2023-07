VÍDEO: El incendio de Tejeda (Gran Canaria) afecta a unas 200 hectáreas y se mantiene en nivel 1

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El incendio forestal declarado este martes en la zona de Tejeda, en la isla de Gran Canaria, afecta en estos momentos a unos 200 hectáreas afectadas (arbolado pinar de pino canario y retamar), según ha informado el Cabildo de la isla.

Al respecto, se ha señalado que gran parte de esta zonas afectadas han sido tratadas previamente con quemas prescritas y algo de pastoreo de prevención, lo que aseguran está ayudando a frenar el fuego.

Actualmente el incendio permanece en Nivel 1, por lo que su gestión corresponde al Cabildo. Asimismo se expone que de momento no ha afectado a poblaciones ni viviendas, de ahí que "no es necesario subir el nivel", si bien no se descarta por evolución nocturna.

En cuanto a los medios movilizados están colaborando la Brif de La Palma, la Eirif de La Gomera, está en camino la de El Hierro, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, así como de Protecciones civiles. Además de Unidades Bravo, Presa, Patrullas de Medio Ambiente, agentes de Medio Ambiente y policías, entre otros.

Los helicópteros que están participando son tres de MITECO (2 de Tenerife Sur y Brif), tres del Gobierno de Canarias, Dios del Cabildo de Gran Canaria, uno que está coordinando, y se encuentra pendiente el avión de carga del Ministerio por si tuviera que actuar.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/sociedad/788820/1/incendio-tejeda-gran-canaria-afecta-200-hectareas-mantiene-nivel

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06