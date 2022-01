La verdad detrás del mapa de un supuesto chip 5G de la vacuna: esto es lo que representa en realidad

Las teorías de la conspiración son algo que está cada vez más presente en el mundo en el que vivimos, en que el que, con más acceso que nunca a todo tipo de información, caemos en la paradoja de estar también expuestos a muchísimo contenido falso, que nada tiene que ver con la realidad. Sin embargo, en el caso de estas personas, que presentaron el plano de un supuesto “chip 5G de la vacuna contra la COVID-19” que tan solo era el diagrama de un pedal de guitarra, la paranoia ya roza lo absurdo.

Tal y como hemos podido ver en Guitar World, este bulo nació en Italia y ha provocado las risas de más de un guitarrista de todo el mundo. Al parecer, los teóricos de la conspiración compartieron el diagrama en Internet tras darse cuenta de que el plano contenía el término “5G frecuency”, esto es, “frecuencia 5G”. En lo que no repararon es que también nos podíamos encontrar otros como “Footswitch”, “Gain” (Ganancia) o “Treble” (el control de los agudos) en el documento gráfico. Y es que lo que estaban compartiendo, nada más y nada menos, era el pedal Boss Metal Zone.

Fue Mario Fusco, un ingeniero de sofware de Redhat, el que vio este bulo y decidió explicar la verdad en Twitter: “Aquí en Italia la gente ha comenzado a compartir esta figura afirmando que el diagrama de un chip 5G que se ha insertado en la vacuna contra la COVID”, dice en la red social. “En realidad, este es el circuito electrónico de un pedal de guitarra”.



“Creo que meterlo en la vacuna de la COVID es una idea excelente”, bromea sobre el pedal de guitarra.

Here in Italy people started to share this figure claiming that this is the diagram of the 5G chip that has been inserted in the covid vaccine.



In reality it is the electric circuit of a guitar pedal and I believe that putting it in the covid vaccine has been an excellent idea?? pic.twitter.com/qXKnv7VVly