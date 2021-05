La vacunación dispara las ventas de paracetamol

Desde el comienzo de la vacunación a finales de diciembre las ventas de algunas marcas de paracetamol han crecido casi un 20 por ciento y con ellas la fabricación de este fármaco priorizado también para tratar los casos leves de COVID y el segundo más usado en España tras el omeprazol.

El que sea el fármaco recomendado no quiere decir que lo debamos tomar de forma preventiva, es decir, antes de ir a vacunarnos para tratar de paliar así los posibles efectos secundarios del pinchazo, algo que, en su momento, Sanidad recomendó para AstraZeneca.

“La vacuna te puede dar desde una fiebre muy leve y soportable a una fiebre alta entonces cuando hay que actuar es cuando tienes ese síntoma, no es demasiado bueno tomarse el paracetamol antes porque ¿y si no te da fiebre para qué te lo has tomado?” explica a COPE José Antonio Forcada, al frente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas.

Y es que solo 1 de cada 10 personas vacunadas tiene efectos secundarios, los más frecuentes dolor o inflamación en el lugar del pinchazo seguido de dolor de cabeza, cansancio, sensación de fiebre y escalofríos. “Para el 90 a 95 por ciento ni hay síntomas ni necesidad de paracetamol” subraya Pablo Aldaz portavoz de Vacunas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

Para Lorenzo Armenteros portavoz de la la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia “estamos abusando de un fármaco sin una necesidad. Recomendamos solo tomar paracetamol en caso de que haya síntomas, en las dosis más bajas posible, 650 miligramos mejor que 1 gramo y durante 24 horas”.

En algunas farmacias si notan un claro aumento de la demanda desde que en diciembre arrancó la inmunización. En una de ellas en el centro de Madrid trabaja Celia y nos cuenta que especialmente le piden Gelocatil que no requiere de receta médica.

“Si que hemos visto que en los últimos meses nos piden con bastante más frecuencia paracetamol sobre todo para aliviar los síntomas tras la vacunación. Estamos vendiendo bastante más. También porque se usa para aliviar los casos leves de COVID”, subraya Celia.

¿Por qué es mejor el paracetamol que el ibuprofeno?

Tanto paracetamol como ibuprofeno son útiles para combatir el dolor y la fiebre, la diferencia es que ibuprofeno es además antiinflamatorio. Provoca eso sí más efectos dañinos, por ejemplo en el hígado y el riñón, y es menos compatible con la toma de otros medicamentos y por todo ello los médicos piden que se priorice el uso de paracetamol casi siempre y también en el caso de la vacunación y solo recurrir como segunda posibilidad al ibuprofeno u otros fármacos de la misma familia.

¿Influyen en el proceso de vacunación?

Ni el paracetamol ni el ibuprofeno que tampoco está contraindicado, a pesar del debate que hubo en su momento, para tratar casos leves de COVID restan eficacia a la vacuna. Y es que no influyen sobre nuestra respuesta inmune.

“Sería un efecto neutro, no reducen en nada el efecto de la vacuna” subraya Armenteros.

“La reacción del sistema inmunitario no se va a alterar para nada por tomar un paracetamol, aunque te lo tomes antes de la vacunación, serviría para que si te iba a subir la fiebre te suba menos no tengas tantas décimas” explica Forcada.

Incidencias solo durante el confinamiento

Pese al aumento del consumo de paracetamol ligado al COVID y a la vacunación en el Consejo General de Farmacéuticos constatan que solo han detectado desabastecimiento durante los meses de confinamiento “por tensiones en el suministro en algunos de estos fármacos” según explica a COPE el director de Servicios Técnicos Antonio Blanes.

“Ahora con la vacunación no se han detectado problemas de este tipo pero es que hay decenas y decenas de presentaciones o marcas diferentes” subraya.

Reconoce que la administración preventiva de paracetamol, antes de la vacunación, se ha discutido en los últimos meses, Sanidad incluyó está recomendación en su actualización de la estrategia de vacunación del pasado 2 de marzo y solo para AstraZeneca, no para el resto de las vacunas pero ahora la mayoría de las Sociedades Científicas han hecho públicos documentos en las que piden limitar el uso a al aparición de los efectos secundarios.