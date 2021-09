La vacuna '2 en 1', que combina la protección frente a la covid y a la gripe, todavía en estudio

La vacuna “2 en 1” para proteger a los mayores en un único pinchazo a la vez de COVID y de gripe sigue en estudio y, de momento, su comercialización no ha sido aprobada. Aunque está en estudio y, los expertos consultados por COPE dan por sentado que pronto será una realidad, de momento este año, la dosis extra frente al SARS-COV-2 en personas con inmunosupresión y en mayores en las residencias se tendrán que administrar por separado.

De hecho y sin esperar al inicio de la campaña de gripe, algunas comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón ya están inyectando la dosis extra frente al COVID a parte de los 320.000 mayores de las casi 5.500 residencias que hay en España. Este martes se sumará también Andalucía y la semana que viene Castilla la Mancha que retrasará hasta noviembre la campaña de gripe. Otras regiones como Extremadura si han pensado hacer coincidir en el tiempo las dos vacunas.

“Empresas como Moderna o Pfizer llevan trabajando unos cuantos meses en una vacuna bivalente frente al COVID y la gripe, pero es algo que todavía no ha llegado al mercado. Lo que sí se puede hacer es recibir la vacuna frente a la gripe que este año será tetravalente (protectora frente a 4 tipos de virus) y recibir aparte una tercera dosis o refuerzo frente al SARS-COV-2 pero juntas en el mismo inóculo no se van a administrar, de momento” explica a COPE el virólogo Estanislao Nistal.

A juicio del también virólogo José Antonio López Guerrero, “cuando con toda seguridad el coronavirus acabe siendo un pariente molesto todos los años y se vuelva estacional como la gripe pues seguramente se acabarán unificando las dos vacunas”.

De momento, se tendrán que administrar por separado y los expertos no se ponen de acuerdo en si pueden ponerse o no en una misma sesión de vacunación. Algunos consideran que habría que dejar al menos una semana de diferencia entre la vacunación frente al COVID y la de la gripe. Otros consideran que no hay ningún problema en hacerla el mismo día lo que, sin duda, presenta ventajas organizativas y logísticas.

Tampoco hay consenso sobre si, de llevarse a cabo la vacunación en un mismo día, se deben o no efectuar los dos pinchazos en el mismo brazo. Algunos abogan por hacer cada inyección en una extremidad y otros no ven inconveniente en que se haga en la misma.

¿Es posible contagiarse a la vez de COVID y de gripe?

La doble infección de COVID y de gripe si es posible pero cada virus nos afecta por su lado “si esto ocurre de forma simultánea puede haber un efecto sinérgico entre los dos virus que podría agravar el pronóstico de la persona afectada pero no porque de los dos virus se combinen entre ellos y den lugar a un monstruo híbrido” explica López Guerrero que trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid.

Para Nistal “al tratarse de dos virus de dos familias distintas sería tan difícil que se recombinasen y dieran lugar a un tercer virus como que surgiera una nueva especie entre un perro y un gato”.

¿Qué vacuna sería la ideal para esa tercera dosis?

Aquí si coinciden los expertos en que lo más eficaz es la combinación de vacunas de forma que quienes haya recibido Pfizer o Moderna reciban AstraZeneca y viceversa. Según explica José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas “lo que se ha visto es que funciona mejor cambiar de tipo de vacuna que inyectar la misma y esto es así en todas las pruebas combinadas que se han hecho con vacunas de COVID”.

¿Habrá más gripe este año que el pasado?

Los expertos coinciden que en la segunda temporada gripal con COVID-19 habrá mayor circulación no solo de la gripe sino de otros virus que en la primera por el hecho de que se están flexibilizando las medidas de protección en la Unión Europea por la evolución positiva de la pandemia.

Según señalan desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) “esta relajación de las medidas de protección puede generar un aumento de la actividad de la influenza (gripe) durante los próximos meses. Otros virus respiratorios y otros coronavirus que no se propagaron durante la última temporada de gripe sí han circulado más durante el verano según ha detectado el Sistema Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios”.

La escasa proliferación del virus de la gripe debido a las medidas barrera de protección frente al COVID plantea un interrogante adicional y es si la fórmula de la vacuna de este año será o no eficaz frente a la gripe.

“Ha habido muy poca gripe durante toda la pandemia y también este año en todo el mundo y vamos a ver si esas pocas secuencias que se han aislado son suficientes o no para predecir que las cepas predominantes son las que han sido seleccionadas” subraya Nistal.