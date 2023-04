Uno de cada 4 menores de 24 años se siente solo: ¿Qué ocurre cuando los demás son los que te aíslan?

Hemos elegido un modelo de familia pequeño. Según datos del INE, en España hay tres millones y medio de familias con un solo hijo menor de 25 años. Seis millones de parejas no conviven con ningún hijo. Ya no existe la educación entre hermanos. El 60% de la población vive en grandes ciudades, donde se pierde el sentido de comunidad. Las grandes urbes son especialmente duras si tienes problemas.

Como consecuencia, crece la soledad no deseada, el aislamiento al que te someten los otros por miles de razones. Y nos puede pasar a cualquiera. Los psicólogos han puesto pie en pared para detectar estas situaciones y establecer una red de apoyo para estas personas, en número creciente que sienten que son un cero a la izquierda.

Soledad no deseada

Cerca de 4,9 millones de personas sufren soledad no deseada en nuestro país, según datos del Observatorio Estatal de la Soledad. Es la sensación de que nadie quiere compartir tiempo con nosotros, escucharnos, el paso previo al aislamiento. Y no es un problema exclusivo de personas mayores. Uno de cada 4 jóvenes menores de 24 años confiesa sentirse así. El coste de esta situación supera los 14 mil millones de euros anuales, entre consultas médicas, tratamientos y bajas laborales.

Gabriela Delgado tiene 19 años. Es universitaria. Decidió cambiar de carrera. Ya no había confluencia de intereses con su grupo de amigos. Entonces “dejé de sentirme escuchada por mis compañeros. Tenía mis amigos, mis relaciones, los de clase, los de mi equipo. Yo me sentía como en una urna de cristal, en la mitad del campus, yo les veía, ellos me veían , pero nadie se paraba a hablarme, nadie me escuchaba, nadie se paraba. Es una sensación muy asfixiante, de vacío. No sabía quien era, y que te preguntes eso con 18 años, da mucho miedo, de verdad”. Gabriela supo afrontar, buscó ayuda médica y retomó su vida.

MINISTERIO DE LA SOLEDAD

Es una lacra social que no solo afecta a nuestro país. Otros estados han tomado determinación para paliarla. Célebre fue la decisión de Japón en 2021, de crear un ministerio de la Soledad, alertado por el debilitamiento de los lazos sociales y el aumento de los suicidios. La soledad no deseada conduce de manera inexorable al aislamiento, es el paso previo. La pandemia desveló que el 11% de la población española estaba en una situación de soledad grave, el doble que antes del azote de la covid, según un informe realizado por la Universidad de Comillas. 2 de cada 10 confesaban aislamiento social. Y no es un problema solo de personas mayores, aunque cierto es que 4 de cada 10 mayores de 65 años viven solos. Nos puede pasar a todos.

Aunque el 70% son mujeres, y el 43% mayores de 65 años, casi un 22% de jóvenes entre 15 y 24 años se sienten solos, según el informe del observatorio de la Soledad, 1 de cada 4. En el estudio de la Universidad de Comillas señalaban que el 30% de los menores de 30 años vivían con ese terrible sentimiento. ¿Cómo es posible que el el mundo de la hipercoectividad ocurra esto? “Son las paradojas que tiene la vida, -reflexiona el decano del Colegio de Psicólogos de Madrid, Antonio Luengo- lo que hacemos realmente es transferir mucha información, muchos datos, pero dada vez nos comunicamos menos. La palabra es un elemento fundamental, la mirada, el contacto físico, y esto empieza a faltar en muchas ocasiones”.

Visivilizar que existe

“Es una experiencia subjetiva negativa y muy dramática, porque yo no quiero estar solo, tengo la necesidad de comunicarme con otro y veo que hay carencias sustanciales en mi modo de hacerlo-nos aclara Antonio Luengo-. A veces porque hay carencias y otras porque las personas ofrecen menos apoyo emocional que el que uno desea. No es lo mismo que el aislamiento, donde falta contacto social, eso se puede medir objetivamente (no tengo amigos, no salgo). En este caso, aun teniendo gente con la que pueden verse, tratar, llegan a pensar que son un cero a la izquierda y que no les importan a nadie”.

Esto nos ha pasado a todos alguna vez por distintas razones, “cuando vas en el metro rodeado de gente peleando contra tus propias tempestades metales y quisiéramos salir corriendo -enumera el doctor Luengo- en el trabajo, en donde no tienes personas en las que confiar, en el colegio, los chicos nos dicen que no son referencia, no cuentan para nada, levantan la mano y nadie se fija, dan su opinión y no les escuchan.. .es devastador, absolutamente devastador, una sensación de vacío tremendo”.

¿Por qué se llega a esta situación?

La soledad no deseada puede llegarnos por distintos motivos. Perder a la pareja, cuando un chico o una chica tiene un grupo de referencia y por circunstancias (distintos intereses, porque ha dejado de coincidir con los gustos y las opiniones de los demás) deja de ser tenidos en cuenta en ese grupo y se queda fuera de juego. La edad, la mala salud que les impide salir, la capacidad económica, y las personas con discapacidad (el 23%). aunque “hemos podido constatar que en este caso aunque el círculo les cuide, ellos acaban sintiéndose muy solos porque se dan cuenta de que no pueden hacer prácticamente nada de lo que ellos hacen”. Las cuidadoras “que se quedan encerradas en un círculo gris”. El desarraigo...

La epidemia silenciosa y sus consecuencias

Si los datos de proyección que nos presenta el Instituto Nacional de Estadística se cumplen, cada vez va a haber más hogares con una o dos personas. Los que han elegido esa opción pueden sentirse bien,estando solo, pero estamos despreciando opciones que fueron exitosas en el pasado , como la educación entre hermanos, la familia extensa o la vida de barrio. Caminamos hacia un mundo asentado en la idea de que vivir en las ciudades es casi la única salida, y la gran ciudad es muy inhóspita cuando las cosas no te van bien”.

España es uno de los países donde el impacto de esta lacra va a crecer en porcentaje de manera muy significativa: puede duplicarse en 2050 si no ponemos medios. Hoy por hoy, en la Unión Europea treinta millones de personas se sientes solas con frecuencia.

Estas situaciones pueden derivar en trastornos más serios, o partir de ellas. Como la depresión “a veces no sabes donde está el huevo y donde está la gallina, hay personas que tienen algún tipo de trastorno y salen menos a la calle, tienen menos contacto, salen menos a la calle...pero hay casos que son al revés, la soledad acaba provocando auténticos trastornos psicológicos cuando no discapacidad. Pero a diferencia de otros retos terribles como el suicido, la soledad no deseada tiene mimbres que nos permite ser optimistas, porque a veces con muy poco, se consigue mucho. Pero para esop hay que detectar a la persona que se siente así y que solicite ayuda, que a veces no lo hace, pero los que estamos alrededor, si estamos sensibilizados podemos contribuir a que se de cuenta y a ayudarle a combatirla.En el fondo la soledad no deseada- sentecia el psicólogo- se combate con la compañía sensible, sincera, comprometida”.

El coste de la soledad

Catorce mil millones de euros anuales. Eso es lo que nos cuestan las consecuencias de la soledad no deseada, según un informe impulsado por SoledadEs y la Fundación ONCE. Una cifra que se obtiene de sumar los gastos sanitarios (consultas médicas y consumo de fármacos) y las pérdidas de productividad. Es la pérdida tangible, cuantitativa. Pero el deterioro de nuestra salud por esta circunstancia resta a la población mayor de 15 años en España casi el 3% de vida de plena salud.

El colegio de psicólogos de Madrid ha puesto en marcha una campaña en la que se compromete a formar y a ayudar a los profesionales de colegios, institutos, universidades, empresas, hospitales, centros de salud... de aquellos lugares a los que acudimos por la marcha normal de nuestra vida, con el objetivo de que esos profesionales sean capaces de detectar situaciones como estas.