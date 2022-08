Una reputada viróloga da todas las claves sobre el nuevo virus descubierto en China: "Hasta ahora..."

Dos años han pasado desde que a comienzos de 2020, concretamente en enero, las autoridades chinas empezasen a comunicar la existencia de una nueva enfermedad, el coronavirus, la cual se expandió por todo el mundo, ha convivido con nosotros durante este tiempo y aún sigue dando guerra. Tras seis olas y casi una séptima, ha dado tiempo suficiente para que esta desarrolle nuevas variantes, además de surgir, hace apenas unas semanas la hepatitis enfantil, que se ha llevado ya por delante la vida de dos menores.

Pero si pensábamos que todo esto iba a acabar aquí, estábamos muy equivocados. Esta misma semana, el martes, China comunicaba que, desde abril del año pasado, ha logrado detectar hasta 35 casos del virus Langya, de origen animal y perteneciente a la familia de los Henipavirus. A raíz de esto y para tener un mayor conocimiento acerca del mismo, el canal de televisión Mega Plus contactaba con la doctora Vivian Luchsinger, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien con todo lujo de detalles, explicó todo sobre él.





La profesional explicaba que los síntomas son similares a los que ya conocemos: dolor de cabeza, fiebre, malestar general... y resaltaba que, afortunadamente, "no ha habido casos graves hasta ahora", una situación que hace que no existan medicamentos para tratarlos, aunque "en algunos pacientes se usó Ribavirina". En cuanto a su capacidad de transmisión y letalidad, apuntaba a que se produce por el contacto de las personas con los animales o con sus secreciones y que, debido a su reciente aparición, no ha habido muertes. Todo ello hace que no se pueda hablar de una nueva pandemia, pues "no es una transmisión respiratoria", finalizaba.

El virólogo García-Sastre habla claro sobre cómo será la evolución de la viruela del mono

Otro aspecto que nos preocupa últimamente es el de la viruela del mono. Nuestro país es el que más contagios ha comunicado hasta el momento y en el que ya se han producido dos fallecimientos. Es por ello que nuestras dudas aumentan, aunque los virólgos siempre resuelven nuestras dudas, como es el caso de García-Sastre, quien hablaba abiertamente de la posibilidad de volver a vivir una nueva pandemia y que no la excluía, aunque es difícil teniendo en cuenta "que es más difícil de transmitir y que al menos una parte de la población está inmunizada".





Finalizaba explicando que aún así, es importante que "estemos alerta" y que se desarrollen "nuevos tratamientos y vacunas para estar más preparados".