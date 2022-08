Una prestigiosa viróloga mundial habla claro sobre la foto de un supuesto caso de viruela del mono en Madrid

Es una de las instantáneas que más ha circulado por Twitter en los últimos días. Se trata de un hombre que viajaba en el metro de Madrid y que supuestamente había sido contagiado con la viruela del mono pues tenía marcas en las piernas.

La persona que subió la imagen aseguró que había hablado con el afectado y que había reconocido que estaba infectado. Sin embargo, el supuesto enfermo indicó que su facultativo no le había dicho que tuviese que hacer aislamiento alguno. El protagonista de la instantánea ha hablado para el diario 20 minutos y ha aclarado que lo que sufre es una enfermedad denominada neurofibromatosis que le provoca heridas en las extremidades. Esto le provoca el crecimiento de tumores en los nervios pero no es contagioso. Esta historia, sea como fuere, ha traspasado fronteras.

La reputada viróloga Ángela Rasmussen, que trabaja en la Universidad de Columbia, envió un aviso en el que pedía a todo el mundo que no se señalase a nadie por su salud. Y lo ha hecho a través de su perfil oficial en Twitter. En el tuit, destacó la importancia de no "estigmatizar ni avergonzar" a las personas por tener una enfermedad infecciosa que, además, en determinados casos ni siquiera tienen esta dolencia.





Además, en Estados Unidos se produjo una situación similar y la protagonista del vídeo subía a Tik Tok un vídeo en el que se lamentaba por lo sucedido y explicaba lo que le ocurría realmente... que nada tenía que ver con la viruela del mono.





"Siempre he tenido que lidiar con gente como la gente que comenta este vídeo y la persona que lo ha publicado", decía esta joven que indicaba que lleva años tratándose. Así, tanto la experta como las dos personas aquí mencionadas que no sufren la viruela del mono hacen un llamamiento a la calma y, sobre todo, piden que no se juzgue a nadie y ni se anticipe las dolencias que puedan sufrir.

¿Cuál es la situación de la viruela del mono en España?

España ya ha notificado 4.577 casos confirmados de viruela del mono, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Los casos proceden de 17 comunidades autónomas: Madrid 1.766, Cataluña 1.463, Andalucía 545, Comunidad Valenciana 236, País Vasco 115, Canarias 107, Baleares 89, Aragón 45, Galicia 42, Asturias 41, Castilla y León 33, Castilla-La Mancha 23, Murcia 23, Extremadura 20, Cantabria 15, Navarra 11, y la Rioja 3.





En el resto de Europa se han notificado un total de 10.594 casos confirmados de viruela del mono, siendo Alemania (2.677), Reino Unido (2.469), Francia (1.955), Países Bajos (925) y Portugal (633) los países más afectados además de España. La mayoría son hombres jóvenes con antecedente de relaciones en contexto sexuales de riesgo.

La primera muerte por viruela del mono en España, que se conoció el viernes, se registró en la Comunidad Valenciana y se produjo por encefalitis asociada a la infección, tal y como detalló la Conselleria de Sanidad Universal. Sanidad ha advertido de que España es "en la actualidad uno de los países más afectados a nivel global".