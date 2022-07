Una madre narra qué le ocurrió con su hijo al cogerle el móvil y meterse en el WhatsApp de su colegio: "Héroe"

¿Qué clase de padres no conocen los grupos de WhatsApp de colegio? Esos famosos chats donde las madres y los padres hablan y comentan cualquier tema relacionado con el colegio o con sus hijos. Estos grupos también se utilizan para ponerse de acuerdo a la hora de hacer un regalo a los profesores, avisar de enfermedades y plagas (piojos) y sobre si hay o no clase.

Pero, si es uno de los hijos quien se mete en uno de estos grupos de WhatsApp, con el móvil de sus padres, tenemos la receta perfecta para armar un desastre. De hecho, esto último fue lo que ocurrió en un chat de padres del colegio. Al niño de una de estas madres no le apetecía en absoluto asistir a clases ayer, 8 de julio, por lo que ideó un plan que fue más allá de lo esperado.





Para poder llevar a cabo, y con éxito, todos los objetivos de su estrategia, tenía que conseguir que ningunode sus compañerosfuera al colegio. Y, para poder desarrollar esta estratagema, tuvo que utilizar el chat de padres del colegio. Así que aprovechó un descuido de su madre para coger su móvily cumplir con su plan.

De hecho, una de las madres (@Loplau)publicó lo que pasó en Twitter, teniendo un resultado de casi 27.000 'me gusta' y más de 1.000 compartidos, retuits y citados. Esto es lo que decía la publicación:

"Hoy en el grupo de mamis de 2do B llegó un msj que decía "segundo grado hoy no tiene clases". Revolución de mamis. ¿Por qué? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no informan? ¿Qué pasó? Mil mensajes más. Nada pasó. Un nene que no quería ir le agarró el celu a la mamá y mandó eso. HÉROE".

La generosidad de un niño no tiene límites: 100.000 pesos argentinos repartió a toda su clase

Los hechos tuvieron lugar el 1 de julio, en la escuela de Caleta Oliva, en Santa Cruz, Argentina. Todo comenzó cuando un niño de nueve años repartió entre sus compañeros un total de 100.000 pesos argentinos, que equivalen a 779 euros. Como era de esperarse de unos niños de cuarto de primaria, no solo estaban entusiasmados, sino que no tardaron en ir a gastarse el dinero al kiosco del colegio.





Los profesores, al ver que todos los niños tenían billetes de 1.000 pesos en las manos, empezaron a sospechar y no tardaron en averiguar que era lo que estaba pasando y encontraron al niño responsable. Al principio, según informaron los medios de comunicación locales, como 'La Vanguardia', los maestros pensaron que se trataba de un caso de bullying, pero lo descartaron al descubrir que todo se trataba de una "travesura" muy arriesgada. Por supuesto, llamaron a los padres del niño, aunque no sabemos ni los detalles, ni de qué hablaron en la reunión, pero creo que todos podemos hacernos una idea al respecto.