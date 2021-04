Una guía médica recopila las 13 dudas más frecuentes en la vacunación

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha publicado una guía, dirigida a sanitarios, en la que recoge las dudas más frecuentes vinculadas al protocolo de vacunación contra la covid y resuelve 13 recomendaciones de lo que no hay que hacer durante el proceso de inmunización.

Con el nombre "No Hacer" ante 13 incertidumbres, el documento aclara, por ejemplo, que "no se debe administrar la vacuna contra la covid-19 a personas en cuarentena por contacto estrecho, con síntomas sospechosos o covid confirmado hasta que haya finalizado el aislamiento" o recomienda "no administrar sistemáticamente paracetamol para prevenir posibles efectos secundarios".

La guía también avisa de "no intercambiar las diferentes vacunas contra la covid-19 para completar la pauta de vacunación" y advierte de "no dejar de vacunar porque haya habido reacciones postvacunales leves en anteriores ocasiones".

En el documento, la SemFYC recomienda "no dejar de vacunar porque se presenten enfermedades agudas leves con o sin fiebre o porque estén tomando antibióticos" y "no reiniciar la pauta de vacunación una vez haya comenzado aunque se hayan alargado los intervalos entre dosis más de lo recomendado".

La guía también advierte de "no rechazar un tipo u otro de vacuna" y "no administrar una dosis antes de 7 días de haber recibido cualquier otra vacuna".

Finalmente, el documento insiste en "no dejar de vacunarse por el hecho de haber pasado la infección", "no desaconsejar la vacunación por presentar previamente alergias a alimentos o medicamentos" y "no dejar de vacunar a un paciente con cáncer o inmunosupresión por falta de información específica".

El documento "No Hacer" en vacunas es el segundo en menos de un año que presenta la SemFYC. Hace seis meses publicó diez recomendaciones de qué "No Hacer" en el abordaje de la hipertensión arterial en Atención Primaria.EFE