Una famosa ecologista desata la polémica en redes por esta controvertida foto

Tiene 16 años, autismo, y padece el Síndrome de Asperger. Pero además es una de las caras del activismo contra el calentamiento global más conocidas del mundo actualmente, principalmente por promover el movimiento FridaysForFuture. Precisamente este lunes Thunberg es noticia por el encuentro en Lausana, Suiza, en el que participan más de 450 jóvenes activistas contra el cambio climático, en una cumbre denominada SmileForFuture. Pero la joven sueca ha sido objeto de gran número de críticas a través de las redes sociales por una foto publicada el pasado mes de enero.

Thunberg subía el pasado 22 de enero una imagen a su perfil en la red social Twitter comiendo en un tren junto al texto “Lunch in Denmark” (Almuerzo en Dinamarca). Pero la polémica ha resultado como fruto del almuerzo en sí. Y es que en la instantánea puede verse una ensalada vegana, un paquete de hummus, un vaso de café para llevar, y un paquete de pan en rebanadas, todo ello en envases de plástico de un solo uso.

Lunch in Denmark. pic.twitter.com/LWKMQ9AuqR

Aunque la publicación tiene más de 7 meses, ha sido este domingo cuando los usuarios han reaccionado a la publicación. Algunos le llamaban “hipócrita”, mientras otros le espetaban que era “demasiado plástico” o que fuera “de un solo uso”.

Life in plastic is fantastic.

Tronca, Greta, así no.