La última moda en el alquiler, pagar por realizar una visita en exclusividad

La búsqueda de alquiler de un piso se puede convertir en una verdadera odisea. Es algo que conocen perfectamente aquellos que en los últimos meses o en este mismo momento estén buscando activamente una casa. Precios disparados de inmuebles que hace pocos años tenían un valor totalmente distinto. Según el Índice de Precios de Referencia de la Ley de la Vivienda, los precios están inflados hasta un 60 por ciento en las grandes ciudades.

En cuanto aparece un buen piso con un precio razonable, las solicitudes se multiplican. Algunos inquilinos reservan la casa sin tan siquiera visitarla. La última moda, pagar por realizar una visita en exclusividad.

“350 euros y cancelamos el resto de visitas”

Es una practica más habitual de lo que pensamos. Cuando aparece una buena casa y a un buen precio, es imposible que esa vivienda dure en el portal inmobiliario más de 24 horas, a veces ni 1 hora. En pocos minutos, las agencias reciben miles de solicitudes.

En esta situación lo que están haciendo algunas inmobiliarias es ofrecer “reservar” la visita en exclusividad. Una práctica que consiste en hacer un pago por medio de una transferencia antes incluso de haber puesto un pie en la casa. En el caso de la agencia con la que COPE ha hablado esa cantidad asciende a 350 euros. Una vez hecho el pago, se envía un justificante y la inmobiliaria cancela el resto de visitas y el expediente de quienes hacen el desembolso pasa a ocupar el primer puesto de la lista. Es un dinero que en caso de no querer la casa, las inmobiliarias prometen devolver al dueño.

Vanesa García es propietaria de 9 pequeños pisos en la zona de Chamartín, al norte de Madrid. En los últimos tiempos, nos cuenta a COPE, ha notado un aumento de la presión de la demanda de inquilinos. Ella no solicita jamás ningún pago por adelantado, pero si que ha escuchado que algunas agencias piden “una especie de fianza para visitar los pisos”.

Para Vanesa es una práctica que no tiene sentido, porque a ella no le interesa que visite sus inmuebles el primero que pague, sino lograr un buen inquilino: “busco alguien que me cuide la casa, porque mi interés es evitar problemas o tener que hacer reformas cuando abandonan la vivienda”.

¿Timo o tendencia?

Pagar por adelantado un servicio no es ilegal. Otra cosa es que sea ético o no. José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, cree que esto es consecuencia de un mercado inmobiliario donde hay una demanda nunca vista a pesar de la carestía de la oferta.

No cree que todos los casos sean un timo pero advierte de que hay gente que se está aprovechando de la situación para engañar a los posibles inquilinos: “hemos constatado, con hechos probados, que portales inmobiliarios están publicitando este tipo de ofertas, sobretodo de particulares, y muchas son estafas. Normalmente te piden una pequeña cantidad, de unos 50-70 euros”.

Su consejo es que antes de hacer cualquier desembolso verifiquemos que el destinatario es realmente el dueño o un intermediario autorizado para la venta del inmueble: “hay que pedir algún documento”. También podemos acercarnos al domicilio y asegurarnos de que la vivienda existe en primer lugar y comprobar allí si la persona que está llevando a cabo las visitas de la agencia tiene autorización expresa para alquilar. Aun así los expertos en el mercado inmobiliario saben que estas verificaciones suponen una perdida de tiempo en un mercado que se mueve bajo la presión de ser el primero.

“Esto lleva a los futuros inquilinos a tener que confiar y ser los primeros para no perder la oportunidad. Y algunos oportunistas se están aprovechando de ello”, subraya Alfaro.

Futuro del alquiler a corto plazo

Los límites al precio del alquiler aprobados en la última Ley de Vivienda harán que los precios sigan subiendo. Según un estudio realizado por el portal idealista en Barcelona, el precio del alquiler subirá hasta el 4 por ciento, mientras que en Madrid podría alcanzar el 5 por ciento. En el caso de las zonas turísticas, como la Costa del Sol o las Islas Baleares, el precio podría subir incluso más llegando al 6 por ciento o, incluso, al 7 por ciento.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias no ven nada positivo en declarar una zona tensionada y limitar los precios. Al contrario, creen que esto hará que las viviendas envejezcan porque los dueños no vean rentable rehabilitarlas si no van a sacar con ello mayor beneficio.

La previsión, según los expertos con los que COPE ha podido hablar, es que en los próximos 12/24 meses las cosas se agraven. La tendencia del mercado es que continúe como lo estaba haciendo los últimos 3 años, con una subida del 10 por ciento interanual.

Y es que como señala José María Álfaro por cada propiedad en alquiler hay entre 15 y 20 perfiles que cumplen con todas las condiciones en un corto espacio de tiempo: “ algo nunca visto hasta ahora”. Cree que nos encontramos ante una incertidumbre muy grande y aconseja a aquellos que quieran alquilar que se planteen zonas mas alejadas, aunque bien conectadas, y no centrarse en una lugar concreto, para poder encontrar algo.

Otras prácticas del mercado del alquiler

En mercados tan desequilibrados, no es raro que las inmobiliarias y los particulares pongan nuevos requisitos para el alquiler. Unas más lícitas que otras. Es normal que se requiera avales bancarios, algo que está totalmente fuera del ámbito de la modificación de la Ley de la Vivienda de 2019, en la que se establece que al inquilino solo se le puede pedir un mes de fianza y dos de garantía.

En otros casos, los futuros inquilinos se pueden llegar a encontrar anuncios de alquiler donde se intenta volcar sobre el inquilino los gastos habituales que suelen ser de la propiedad, como son los gastos de la comunidad.