Donald Trump es noticia cada día, bien por lo que dice o bien por lo que hace. Y su última acción es noticia en todo el Reino Unido, donde se encuentra de visita oficial, y en el resto del planeta Tierra.

Para aquellos que aún no lo sepan y se pregunten: ¿qué ha hecho en esta ocasión el Presidente de los Estados Unidos? La respuestas es: TOCAR LA ESPALDA DE LA REINA ISABEL II y eso que el contacto físico con cualquier miembro de la Casa Real Británica, salvo que ellos te den la mano, está prohibido según el protocolo.

Pero, en realidad, esta prohibición es una norma no escrita. Esto es lo que podemos leer en la web de la Royal Family: "There are no obligatory codes of behaviour when meeting the Queen or a member of the Royal Family” (No hay códigos de comportamiento obligatorios cuando uno se encuentra con la Reina o cualquier otro miembro dela familia real). Ahora bien, en más de un medio de comunicación británico podemos leer este miércoles que "touching Queen Elizabeth II has long been considered one of the greatest taboos surrounding the British monarch, one of the unwritten rules about how people are expected to behave around the royal family" (tocar a la Reina Isabel II ha sido desde siempre considerado uno de los grandes tabús que rodean a la monarquía británica, una de las reglas no escritas sobre cómo se debe comportar la gente alrededor de la familia real).

Entonces, ¿se ha saltado Trump el protocolo sí o no? Pues oficialmente no. Pero como los británicos son tan suyos en todo lo relacionado con la familia real, pues en ese caso, sí. Ha sido, para los analistas de esta visita, la forma de empañar un discurso conmemorativo del desembarco en Normandía impecable.

Claro que no es la primera vez que esto ocurre, Donald Trump tiene un antecedente, Michelle Obama que se permitió abrazar a Isabel II durante la visita que el matrimonio Obama realizó al Reino Unido en abril de 2009. Ya en aquel momento la pregunta que se hacían medios tan prestigiosos como el Times era "¿Un quiebro de protocolo?" pregunta que respondió para el periódico británico el portavoz del Palacio de Buckingham con un " se ha tratado de una mutua y espontánea muestra de cariño y aprecio entre la reina y Michelle Obama".

Volviendo a la visita de Trump a Londres, y aunque en esta ocasión ha sido más fiel al protocolo que en su anterior viaje en 2018, sus salidas de tono en cuanto a los comentarios sobre el Brexit y su posicionamiento a favor del exalcalde de Londres Boris Johnson frente a Theresa May o sus despectivas palabras sobre un miembro de la familia Real como Meghan Markle, han vuelto a llenar páginas de periódicos y horas de tertulias en radio y televisión.