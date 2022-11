El truco desconocido para ocultar a tus contactos de WhatsApp que estás 'en línea'

El WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para intercambiar mensaje y mantenernos conectadores. Es por esto por lo que en muchas ocasiones nos hemos terminado sintiendo vigilados, dado que da demasiado información de nuestra actividad. No obstante, la plataforma te da opción a modificar las opciones de privacidad, ya que se vea tu foto, tu última conexión o si te encuentra 'en línea' en ese mismo momento. Esto último, solo está disponible para unos pocos.

Por el momento, esta aplicación no nos permite ocultar si estamos conectados en ese mismo momento. No obstante, existen una serie de trucos que te permiten ocultar este detalle a tus contactos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que WhatsApp indica que estamos 'en línea' cuando la aplicación está en uso. En ese momento, tu cuenta se lo refleja a todos los contactos, ya sean de tu propia agenda o desconocidos. Es una información pública, por lo que todos pueden verla.

De la misma manera, la aplicación marca que dejas de estar en línea cuando se cierra, ya sea de forma automática por el sistema de ahorro de batería del móvil o de manera forzada. Si se cierra la ventana de WhatsApp manualmente, el estado de en línea desaparece automáticamente. En el caso de que se haga de forma automática, permanecerá durante más tiempo y tardará unos diez minutos en cambiar su estado al de última conexión.









Trucos para ocultar 'en línea'

Por el momento, no hay ninguna forma concreta de ocultar que te encuentras 'en línea'. No obstante, hay una serie de trucos que pueden facilitarlo, aunque ninguno es totalmente satisfactorio.

En el caso de querer tomar esta medida con una contacto concreto, la única manera es bloquear a esa persona. WhatsApp no avisa a la otra persona de que la has bloqueado, aunque si la otra persona presta atención puede descubrirlo, ya sea porque no aparece tu foto de perfil o porque sus mensajes no te llegan con un doble tic. En el caso de que no te importe, es tan fácil como ir al menú, tocando en Más y seleccionando Bloquear. Pulsa Bloquear en el aviso que se muestra. Mientras esa persona esté bloqueada, no podrá ver que estás conectado.

En el caso de querer ocultar a toda tu agenda de contactos que estás conectando, la forma más sencilla de hacerlo es poner el modo avión en tu móvil cuando vayas a abrir la aplicación para responder a un mensaje. Este truco consiste en dejar que te lleguen todos los mensajes y, cuando quieras responder, cerrar WhatsApp, poner el modo avión y escribir las respuestas. Una vez hayas contestado, sal de la aplicación y vuelve a conectar los datos móviles. De esta manera, el mensaje que has escrito se enviará tan pronto como WhatsApp recupere la conexión, sin que en ningún momento aparezcas 'en línea'.