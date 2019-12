La triste historia de la perrita con la cara desfigurada a la que nadie quiere adoptar

La triste historia de una perrita llamada Bethany está conmocionando a todo el Reino Unido, mientras espera a ser adoptada. Bethany es un cachorro de labrador de, aproximadamente, nueve meses que busca familia en país británico, después de haber sido rescatada de las calles de Rumanía.

La asociación ‘Safe Rescue For Dogs’ de Norwich, Reino Unido, fue la encargada de hacerse cargo de una primera adopción, ya que Bethany es una de las cinco crías que nacieron de una perra callejera de Rumanía. El resto de cachorros también sufren la desfiguración facial que se aprecia en Bethany. Y uno de ellos fue acogido por una familia, y desde la organización afirman que son “cachorros felices y cariñosos”.

Las reacciones de las redes sociales no se han hecho esperar. Muchos usuarios de Twitter han ayudado difundiendo la noticia por todo el Reino Unido para tratar de acelerar la adopción de Bethany.

Could you love the dog with the wonky face? Bethany the Labrador-cross who was born so badly disfigured that her face shocks people is looking for a home.



If you can give Bethany a FOREVER home please contact