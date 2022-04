Tomarse la vida con humor y reír a diario es bueno para la salud: Proporciona múltiples beneficios al cuerpo

Después de los últimos años tan negativos que hemos vivido, la mejor solución para sobrellevar las cosas parece ser tomarse la vida con humor. Y es que resulta que el humor tiene múltiples beneficios: psicológicos, físicos y sociales. Cuando reímos, lo primero que le pasa a nuestro organismo es un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Sin embargo, estos efectos a largo plazo causan una disminución de los mismos, al igual que ocurre cuando practicamos ejercicio físico. Una carcajada moviliza nuestro diafragma (principal músculo inspiratorio), lo que permite que aumente nuestra capacidad pulmonar y mejora la respiración.

Un dato curioso es que la risa se asemeja al gimnasio, porque provoca el aumento del 10 o 20% del gasto energético por encima de los valores en reposo. Esto implica que durante 10 o 15 minutos de risa al día, quemaríamos unas 10 kilocalorías (Kcal). Sin embargo, a medida que nos hacemos mayores, sufrimos de más ansiedad y estrés, así que se nos complica la tarea de sonreír. Los niños ríen de media entre 300 y 400 veces al día, mientras que un adulto solo 10 o 15 veces. Estas cifras son muy escasas y afectan negativamente, ya que la risa es capaz de disminuir los niveles de cortisol (hormona del estrés).

Risoterapia como tratamiento a los problemas

Una persona que padece depresión tiene estos neurotransmisores reducidos, por lo que la "risoterapia" sería un tratamiento bastante eficaz. Pero no solo esto, los expertos aseguran que ante las enfermedades físicas, el buen humor podría ser una solución contra el dolor. Con la risa liberamos endorfinas y serotonina, dos hormonas que tienen un componente analgésico que ayuda a aliviar el dolor. Un estudio reciente determinó que la terapia con payasos para los niños parece ser efectiva para reducir el dolor asociado a procedimientos diagnósticos o terapéuticos. No obstante, estos no son los únicos beneficios que nos puede proporcionar una carcajada, puesto que la risa refuerza nuestro sistema inmunológico.

¿Tienes problemas para dormir? Está demostrado que reír mejora la calidad del sueño y previene el insomnio. ¿Te sigue pareciendo que la risa es poco útil? Pues resulta que tus relaciones sociales pueden verse mejoradas gracias a una carcajada. Ayudan a evitar situaciones incómodas y producen que los demás sientan atracción hacia tu persona. Un estudio descubrió que tanto hombres como mujeres consideran el sentido del humor como un atributo deseable en una pareja, por encima de la inteligencia, la educación o la profesión.

Y encima, es contagiosa. Si vemos que alguien va sonriente por la vida, un grupo de nuestras células nerviosas (neuronas espejo) se activan y nos empujan a sonreír también. Aunque estemos sonriendo forzadamente, el mensaje que exteriorizamos hacia los demás es de positividad. Hasta el punto de que nuestro cerebro considere que realmente nos sentimos felices y comencemos a sentirlo de verdad. Podría ser una razón que explica por qué en las fotos la mayoría de las personas aparece sonriendo.