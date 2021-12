Test de antígenos: todo lo que debes saber a la hora de adquirirlo y hacerte la prueba

Desde este lunes 20 de diciembre entramos en el periodo por excelencia de más encuentros con motivo de las fiestas de Navidad. Y en este 2021 de nuevo marcados por el coronavirus. Si el año pasado no había vacunas -empezaron a inocularse a finales del 2020- ni tampoco test de antígenos al acceso de todos, doce meses después las primeras ya son una realidad y estas pruebas están accesibles a toda la población. Lo están desde mediados del pasado mes de julio pero en los últimos quince días ha habido problemas de abastecimiento en las farmacias españolas ante su alta demanda. Su precio: unos cuatro – seis euros. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, este mismo lunes se va a entregar de manera gratuita uno por persona.

La Agencia Española de Medicamento establece que este tipo de pruebas 'pueden ser de ayuda como complemento a otros métodos diagnósticos en el control de la pandemia al permitir detectar más casos de manera rápida'. Pero... ¿sabemos todo lo que hay que saber sobre ellos? En COPE te damos algunas pautas sobre los mismos:

¿Cómo se usan? ¿en cuánto tiempo tenemos el resultado? Los hay diferentes pero todos tienen la misma finalidad. Lo mejor es seguir las instrucciones marcadas por cada laboratorio. Pero básicamente consiste en introducir un hisopo por las fosas nasales (el famoso 'palito') para recoger una muestra o también en la saliva. De estos últimos hay menos porque son menos demandados. Siguiendo la pauta marcada en unos 15-20 minutos tendremos el resultado.

¿Qué pasa si doy positivo? Pues seguir el procedimiento de aislamiento y llamar a nuestro médico habitual para comunicarlo.

¿Qué pasa si doy negativo? Podemos respirar 'algo' más tranquilos pero no del todo. Puedes tener síntomas, dar negativo y a los dos días repetir el test y sí dar positivo en esta ocasión. En este caso lo mejor es también tomar medidas de precaución como no reunirnos con los demás. Hay que tener en cuenta que un resultado negativo si has estado en contacto con alguien que sí ha dado positivo puede terminar variando.

¿Hay un momento mejor que otro para saber que el resultado es más fiable? La respuesta es sí. Este tipo de test son más eficaces durante los primeros siete días desde la aparición de síntomas. José Miguel Rodríguez Frade, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, ha asegurado a COPE 'que si por ejemplo te haces uno el 24 de diciembre a mediodía pues para adelante con la cena de Nochebuena si das negativo. Pero si el 23 has estado de fiesta y te infectas, el 24 vas a dar negativo. No son tan sensibles'.

¿Son todos los test que hay en el mercado igual de fiables? La respuesta es sí también. Rodríguez Frade afirma que lo único que hay que saber 'hasta dónde llegan. Tienen sus limitaciones como el hecho de que la toma de muestras no sea sencilla y tampoco sirven si la infección es muy reciente, si no tienes un nivel suficiente de virus... No es que no sean fiables'.

¿Detectan cualquier variante? Sí. También la reciente Ómicron y que tantos quebraderos de cabeza está causando por la rapidez de su transmisión.

¿Es lo mismo un test de antígenos que una PCR? La respuesta es No. Para empezar la PCR solo se puede realizar en un laboratorio, no en nuestro domicilio. Este doctor nos explica que 'en una PCR se detecta el material genético de un virus mientras que en un antígeno se detecta la proteína del virus. En ambos se detecta COVID pero en el caso de la PCR es mucho más sensible que un test de antígenos'. En cualquier caso ninguno de los dos detecta si has pasado la enfermedad. Para ello te tendrías que actuar un análisis serológico.

Ante la duda sobre qué hacer... tirar de sentido común. Rodríguez Frade afirma que 'lo primero es tener cabeza. Si el día anterior has estado de fiesta ya puedes hacerte enseguida una PCR o un antígeno que si te has infectado no vas a dar positivo. Para mí eso no sirve de nada. Usando un poco la cabeza, cuidándose... yo creo que son útiles para ir con un poco de tranquilidad a esos encuentros'.