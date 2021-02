Tiktokers queman bolas de nieve para demostrar que la nevada de Texas es un bulo

Texas ha sufrido una histórica tormenta que la ha 'enterrado' bajo la nieve y el hielo. Casi la mitad de los 29 millones de habitantes del estado han sufrido interrupciones del servicio de electricidad y de agua en los últimos días y centenares de supermercados de grandes cadenas han tenido que cerrar sus puertas ante la escasez de alimentos. Inlcuso, debido a estos cortes millones de personas se han tenido que desplazar a casas de vecinos, amigos o familiares.

Sin embargo, y pese a las evidencias de esta nevada sin precendentes, hay personas que todavía dudan de su autenticidad. Algunas han llegado a difundir en sus redes sociales videos en los que tratan de demostrar que todo es un montaje del gobierno ¿Y cómo lo han demostrado? Tratando de quemar bolas de nieve. Consideran que el hecho de no derretirse al acercarles una fuente de calor -como un mechero o una vela- es algo que se escapa a lo normal.

"Sin agua, sin goteo, sin nada", dice una de las 'ideólogas' del experimento que asegura que de alguna manera Bill Gates estaría detrás y que en realidad estas bolas están rellenas de metal.

LA NIEVE DEL GOBIERNO

Los videos, que circulan bajo la etiqueta #governmentsnow -la nieve del gobierno- se han hecho virales y cuentan ya con miles de de visualizaciones.

Texans are reporting that the SNOW WON’T MELT. pic.twitter.com/AclPqZOyNo