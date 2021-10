Teresa Rivera deja en evidencia a Isabel Pantoja

MADRID, 17 (CHANCE)

Teresa Rivera se sentó anoche en 'Sábado Deluxe' y se sometió al polígrafo para dejar bien claro algunas cuestiones que siempre se han tratado en los medios de comunicación, pero que nunca han confirmado ningún miembro de la familia Rivera o Pantoja. En este caso la madre de Canales Rivera hablaba sobre la relación de su hermano con la tonadillera y soltó una bomba que muchos sabían, pero pocas veces se ha hablado.

La hermana de Paquirri fue conocedora el día antes de la boda de éste e Isabel Pantoja, que la cantante tenía una relación paralela con una persona muy cercana a la familia. Una información que le contó una persona de confianza y que provocó la desconfianza total de Teresa hacia la cantante para el resto de los días.

Eso sí, la hermana del torero no quiso decírselo a su hermano porque se casaba y hubiese sido una bomba. Aunque no dio el nombre de la persona, asegura que esa persona desapareció de la vida de Paquirri e Isabel a los pocos días de la boda y desde entonces no se volvió la volvió a ver.

Además, Teresa Rivera confirmó historias que ya se habían contando, como por ejemplo, que en el bautizo de Kiko Rivera, Isabel no le hizo un sitio en la mesa familiar porque estaba ocupada por los Pantoja, haciendo de menos a la familia paterna. O cuando la cantante acudió al hospital donde estaba Paquirri debatiéndose entre la vida y la muerte y solamente le preocupaba el maletín con el dinero de las corridas.

Teresa también aseguró que su hermano se quería divorciar de Isabel Pantoja porque no aguantaba más la situación familia que se vivía en Cantora, de hecho un buen amigo del torero le contó a ella, una vez muerto Paquirri, que éste le confesó que la situación era insostenible y que tenía ya todo preparado para separarse de ella.

El tiempo y la mala suerte que tuvo en Pozoblanco no le permitieron llevar a cabo este divorcio. Teresa también confirmó que el día de su muerte llevaba ya tiempo sin hablar con Isabel Pantoja porque estaban enfadados y ella no le cogía el teléfono, siempre lo descolgaba Doña Ana y decía que su hija estaba durmiendo.

Lo más impactante de la noche vino cuando Kiko Matamoros confesaba que se había puesto en contacto 'El Soro' y le había dicho que el día que tuvo ese accidente con Paquirri porque éste salió de Cantora muy nervioso era porque le habían dado unas cintas de vídeo y fotografías que confirmaban una infidelidad por parte de Isabel Pantoja.