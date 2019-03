Terelu Campos se derrumba en directo: "¿Quién me va a querer a mí así?"

MADRID, 16 (CHANCE)

Terelu Campos no está atravesando un buen momento. La colaboradora arrastra la operación a la que se tuvo que someter este pasado año, tras librar una nueva batalla contra el cáncer de mama.

Aunque las heridas físicas de su doble mastectomía estén curadas, las emocionales parece que no. Para ponerse solución, la hija de María Teresa Campos se ha sometido a una sesión de coaching con la psicóloga Cristina Soria. Mientras dibujaba la línea de su propia vida, Terelu se rompía en pleno directo y le decía a la terapeuta: "¿Quién me va a querer a mí así?".

Unas palabras desesperadas a las que Cristina Soria respondía con un rotundo: "¿Eso te dices? ¿Cómo así Terelu? Es un diálogo interno producto de las cicatrices emocionales que tienes, no significa que sea cierto y ese discurso es el que te lo está impidiendo". Y es que para la coach, Terelu tiene que empezar a quererse más: "Te tienes que cuidar tú, esto es un escudo". Un consejo que ella misma ve muy necesario: "Sí, lo necesito para no sufrir más".

TERELU ANALIZA LO QUE HA HECHO MAL EN TODAS SUS RELACIONES

Y es que haciendo análisis de sus antiguas relaciones, Terelu se ha dado cuenta de que siempre ha puesto más de lo que ponían sus parejas, algo que pretende cambiar de cara al futuro: "Hasta que no me dé, yo no doy nada".

Más animada, la colaboradora se miraba frente al espejo del programa para demostrar que ella es "mucho más que un físico".