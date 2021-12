Terelu Campos confirma que, pese a su ausencia en Nochebuena, Carmen Borrego tampoco pasará en familia la Nochevieja

MADRID, 30 (CHANCE)

Cuando todos pensábamos (y Terelu Campos y Carmen Borrego las primeras) que la cena de Nochebuena sería la ocasión perfecta para reencontrarse y sellar su reconciliación con un encuentro familiar que se ha ido posponiendo en los últimos tiempos, un inesperado contratiempo daba al traste con sus planes. Y es que la menor de las Campos se ausentaba de la tradicional celebración familiar al haber tenido un contacto estrecho con un positivo en Covid, faltando por primera vez a una de las fechas señaladas en rojo en el calendario de María Teresa Campos.

Aunque Carmen dijo desde un primer momento que celebraría Nochebuena con su madre, su hermana y su sobrina Alejandra Rubio, pero no Nochevieja porque le tocaba pasarla con la familia de su marido, José Carlos Bernal, su dolorosa ausencia en la cena del 24 hizo que se rumorease con un cambio de planes de última hora para celebrar Nochevieja en la casa de Teresa Campos.

Sin embargo, Terelu sale al paso de estas informaciones y confirma que tampoco pasará con su hermana la última noche del año. "Carmen no viene nunca en Nochevieja", ha desvelado la colaboradora, asegurando que Borrego no alterará sus planes pese a no haber celebrado con ellas ni la Nochebuena ni la Navidad.

Por tanto, y como señaló Alejandra Rubio, parece que la conversación entre las hermanas para zanjar definitivamente su distanciamiento tendrá que esperar a 2022. ¿Será en Reyes cuando se produzca el reencuentro entre Terelu y Carmen?