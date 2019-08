La teleasistencia, un servicio que aporta tranquilidad a las personas mayores

En España hay casi 47 millones de habitantes y el 18% son personas que tienen 65 años o más, unos datos que le colocan como el país más longevo del mundo, por detrás de Japón. El perfil aproximado de estos mayores son de ancianos que no quieren vivir en otro sitio que no sea su casa. La gran mayoría no aprueba vivir en el hogar de sus hijo ni tampoco en una residencia con todo tipo de comodidades.

Se hacen mayores, algunos no se valen por si solos, pueden tropezarse en cualquier momento y los hijos tienen miedo a que les ocurra algo y no se enteren. Circunstancias que provoca la instalación de un servicio de teleasistencia domiciliaria en los hogares de estas personas mayores. Una asistencia que, ante cualquier problema en casa o fuera, pulsan el botón rojo de un pequeño aparato que llevan colgados en el cuello para llamar a los servicios de emergencia.

Felipa tiene 92 años, vive en Madrid y confirma la utilidad de este servicio de atención urgente: “Me hace compañía. Sé que si tengo que pulsar el botón van a estar las emergencias tan amables y tan cariñosos. Estoy muy contenta”. El objetivo es que las personas mayores sigan viviendo en su casa con una atención segura y que los hijos y nietos estén tranquilos sabiendo que ante cualquier imprevisto acudirán las emergencias rápidamente. “Cuando he pulsado el botón por mi marido, la ambulancia se presentó en mi casa a los 10 minutos”, afirma Felipa, usuaria de un servicio de teleasistencia, a COPE.

Hay servicios más modernos que incluso detectan las caídas y lo notifican en el teléfono móvil de los familiares. “Es un servicio que detecta caídas. Si mi abuela se cae se envía un mensaje automáticamente a los móviles de mis padres, tíos y al mio alertándonos”, explica Paco Vargas, nieto de una anciana de 98 años que hace uso de SeniorDomo, una herramienta de teleasistencia moderna creada por los hermanos universitarios Ángel Puertas y Pedro Puertas.

SeniorDomo consiste en un reloj, que lo lleva la persona mayor; un sensor de presencia, un intercomunicador por voz y una aplicación. Con estos cuatro elementos los familiares son capaces de conocer si el anciano está en buenas condiciones o si por ejemplo, se ha caído. En este caso, se notifica instantáneamente a los familiares con un mensaje y una alarma continua para que se escuche notablemente. La teleasistencia domiciliaria, un servicio que hace que los mayores tengan una atención social rápida y segura ante cualquier problema.