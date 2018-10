'TCMS': Del liderazgo de Soraya al apasionado beso entre Mimi y Ana Guerra

MADRID, 20 (CHANCE)

Este viernes ha tenido entrega la cuarta gala de Tu cara me suena, un programa que ha estado repleto de momentos, aunque sin duda las actuaciones que más se han comentado han sido la de Soraya Arnelas y Mimi con su gran amiga e invitada especial Ana Guerra.

El dúo 'Warmi' era la actuación más esperada por su puesta en escena. Las jóvenes tuvieron que ponerse en la piel de Becky G y Natti Natasha e interpretar el viral Sin Pijama. La expectación era máxima y las jóvenes dejaron boquiabiertos al público y jurado al derrochar sensualidad. Aunque no fue plato de buen gusto para uno de los jueces pues Ángel Llacer confesó que le había faltado "pimienta" y las jóvenes le respondieron con un efusivo beso.

Por su parte, Lolita se sinceró explicando que "estas canciones no las termino de entender". Además, puso en manifiesto su nostalgia ante las letras de Manuel Alejandro- compositor de canciones que han sido un hito en la historia de la música española-. "Vengo sin pijama, soy una perra, las quiero grandes que no quepan en mi boca... Echo de menos las letras de Manuel Alejandro". Chenoa valoró positivamente la actuación de las triunfitas: "Muy buen trabajo por parte de las dos".

A pesar de todas las alabanzas que obtuvieron, quien deslumbró de nuevo en el talent show fue Soraya Arnelas. La cantante demostró que es una firme candidata a ser favorita para ganar la séptima edición de Tu cara me suena interpretando brillantemente a Annie Lennox con su tema I put a spell on you. La extremeña logró la puntuación máxima tanto del jurado como por parte del público, coronándose de nuevo en el podio y decidió destinar los 3.000 euros del premio al Santuario GAIA.

Del resto de actuaciones, resaltaron las de José Corbacho, quien interpretó una actuación televisiva del gran Raphael cantando el tema Aquarius y la de Manu Sánchez, quien dio el toque infantil a la gala al recrear la sintonía de El Inspector Gadget en francés.

Carlos Baute se quedó en la cuerda floja al no llegar a encarnar notablemente a Axl Rose, vocalista de los Guns N' Roses y transmitir más un ambiente latino que rockero. Jordi Coll se tomó 'La sopa fría' de M Clan muy a pecho y no llegó a transmitir sentimiento alguno hacia el jurado. Brays Efe interpretó a Los Diablos con su "un rayo de sol uoh oh oh" y la naturalidad que tan bien le representa, aunque el destello no caló de lleno a Chenoa, Ángel, Lolita y Latre. Tampoco deslumbraron María Villalón interpretando a Shakira y Anabel Alonso en la piel de Samantha Fox.