Tamara Gorro, muy emocionada en el mercadillo solidario para invertir en la investigación contra el cáncer infantil

MADRID, 18 (CHANCE)

Imparable tan solo diez días después de someterse a una operación de nariz al tener el tabique desviado y sufrir problemas de respiración, Tamara Gorro ha llevado a cabo este sábado el mercadillo solidario de ropa de famosos y marcas lujosas para recaudar dinero e invertirlo en la investigación contra el cáncer infantil.

Muy emocionada, la influencer nos aseguraba que estaba muy feliz por llevar a cabo, un año más, este mercadillo porque lo más importante es invertir dinero en la investigación contra el cáncer y otras enfermedades.

En cuanto a su operación de nariz, Tamara nos confesaba que Ezequiel "me ha ayudado" porque le ha atendido siempre que lo ha necesitado: "He estado desesperada porque he estado tumbada 24horas, sin dolor, pero el reposo es imprescindible... entonces claro, 'Oye Eze, me traes esto'".

La influencer nos desvelaba que para estas Navidades tiene un plan novedoso para el que cuenta con su exmarido: "La navidad siempre la hemos pasado juntos, tanto Nochebuena como Nochevieja, excepto el año pasado, que no me moló nada eso porque no hay necesidad... ahora ya te digo, que si uno tiene pareja, pues lógicamente quiere pasarlo con su pareja".

Por el momento, Tamara mantiene muy buena relación con él y nos desvelaba que espera que encuentre a una persona que le quiera mucho, pero también dejaba claro que no habrá nadie que le quiera más que ella: "Él se lo merece, yo quiero que de con una persona que le quiera mucho, tanto como yo no le va a querer nunca en la vida, con esa intensidad y esa pesadez tampoco... pero es que se merece ser muy feliz, espero tener una relación con su pareja perfecta".

De esta manera, la Gorro organiza nuevamente un mercadillo solidario con ropa de marcas muy famosas y de personajes públicos para invertir en la investigación contra el cáncer infantil, recordando siempre a 'su sobrina': "Mucha emoción por mi niña, es el segundo año, la asociación la creé con ella, ayudamos a muchos niños y a muchas familias, es de los market que más triunfa, es muy fuerte".