Tamara Falcó desea contarle algo a su hermano Enrique Iglesias

Tamara Falcó sigue en su nube y no es de extrañar. Si la joven se tenía ganado el calor popular a pesar, de como ella dice hablar de forma muy pija, o de tener algunos incidentes con el coche cuando comenzó a conducir, ahora se ha metido todavía más al público en bolsillo. Ganar Masterchef Celebrity ha sido un impulso de aire fresco y un subidón para la hija de Isabel Preyler y Carlos Falcó. Además, se ha sentido muy apoyada.

Tras ganarse el apoyo y el cariño de todos los compañeros y espectadores de Masterchef, Tamara Falcó ha vuelto a su día a día con la satisfacción del trabajo bien hecho y es que la hija de Isabel Preysler se mostró de lo más orgullosa de que la hayan conocido por cómo es en realidad, reconocía: "Después de esta semana alucinante, dónde he sentido tanto cariño tan de cerca...".

Tamara está feliz y no ha dudado en confesar que quiere hablar de todo con su hermano Enrique Iglesias al que adora: "¡Estoy deseando contárselo todo a mi hermano Enrique Iglesias". Y es que Enrique estará en Madrid porque va a dar un único concierto como hace dos años, en el Wizink Center de Madrid, donde fue toda la familia a verle: "Este puente viene a cantar a Madrid y pasaremos quality time en familia con @anaboyer @ferverdasco, Mikey, mami y los primos.... ¿Qué planes tenéis vosotros?", la joven no puede estar más feliz", añadía Falcó Preysler que es muy familiar.

Pero, qué le tiene que contar...

TAMARA FALCÓ, DESEANDO CELEBRAR SU ÉXITO EN MASTERCHEF CELEBRITY CON SU HERMANO ENRIQUE IGLESIAS

Primero, lo emocionada que está: "Pues como la ganadora de Masterchef. La verdad que ha sido muy emocionante y más emocionada de recibirlo con toda mi familia, mi madre se quedó encantada de que se lo dedicará y la verdad, muy bonito todo". Segundo, que ha callado muchas bocas, algo de lo que se siente orgullosa desde su gran nobleza: "Pues me alegro".

Tercero, su sorpresa al verse ganadora: "No me lo podía creer, aún no me lo puedo creer. Es verdad que llevo la chaquetilla, tengo ya el premio y se está empezando a hacer real, muy emocionada".

Cuarto, su madre Isabel Preysler en la tele por ella: "Mi madre siempre me ha apoyado, pero hacerle venir a televisión ya era otra cosa y es que ni se lo pensó cuando se lo pedí, yo sabía que era complicado, pero me dijo: "Claro chiquitina" y le dije es lo más bonito que has hecho por mí. Y me dijo: "He hecho cosas mejores". Quinto, el resto de la familia en la tele también por ella.

Sexto, a quién y por qué le dedico el premio y su fundamento religioso... "El padre ángel, es una fundación que conozco, los Mensajeros de la Paz desde pequeña, me parece fundamental la labor que hacen y además transmiten los valores católicos que para mí son fundamentales también". Séptimo, que es capaz de tomar la iniciativa con un chico, y que sintió cuando besó a Jordi Cruz: "Soy una descarada que se le va a hacer" y la admiración que le profesa. Octavo, sus nuevo planes y seguir con mamá... "Mis planes nada, seguir con mi mamá, estoy sacando una colección con Juan Avellanada".