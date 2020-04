Superadas las 20.000 muertes por coronavirus, con 565 nuevos fallecimientos

(Actualiza la NA6068 con declaraciones de Fernando Simón)

El ministerio de Sanidad ha informado de 565 nuevos fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, hasta un total de 20.043 (un 2,9 % más), y de 4.499 contagios, con lo que ya son 191.726 (1,9 % más) las personas que se han infectado en nuestro país desde el inicio de la crisis.

Además, Sanidad ha reportado una cifra total de 74.662 curados, 3.166 más (un 2,3 %), y ha señalado que las comunidades han notificado 1.194 personas con anticuerpos positivos sin síntomas en el momento de efectuar la prueba, por lo que no se puede establecer "el momento de contagio ni si han padecido o no la enfermedad".

La suma de los positivos sin síntomas y los infectados con ellos eleva hasta los 192.920 los contagios totales.

Haciendo la comparativa entre esta suma total de casos y los contagios notificados el viernes, estaríamos ante un aumento del 2,4 % de las infecciones, según ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al término de la reunión diaria con el Comité técnico de Gestión del coronavirus.

Simón ha hecho hincapié en que la información más detallada de las comunidades hará que en "2 o 3 días" algunos datos puedan variar, lo que "no impide valorar correctamente lo que está pasando".

Ha reconocido que las cifras de fallecidos siguen siendo altas y "se están manteniendo y se han estabilizado", pero el objetivo es que alcancen las mismas reducciones que las hospitalizaciones e ingresos en UCI.

En este sentido, ha dicho que el incremento de los hospitalizados en los últimos días ha sido de un 2,6 % y en UCI, del 1,4 %.

Simón ha destacado la realización de "otro tipo de análisis" que permiten comparaciones más fáciles entre comunidades y ha destacado la "incidencia acumulada de los últimos 14 días", que equivale a un periodo de incubación, demuestra cómo ha evolucionado la epidemia e indica "un descenso muy claro".

Esto significa que "es obvio que estamos ante una fase de descenso, con un control de la trasmisión", ha insistido Simón, quien ha resaltado que se ha pasado de hacer menos de 200.000 test PCR en la última semana de marzo a más de 400.000 en la segunda de abril.

"Esto no ha supuesto un incremento sustancial de la positividad de estas PCR. Se ha pasado de un 25 % hace tres semanas a un 8,5 % la última, lo que implica que la incidencia de la enfermedad está disminuyendo si estas pruebas se realizan con criterios similares a los previos", ha manifestado.

No obstante, "esto no se ha terminado todavía y no podemos tirar por tierra el esfuerzo que llevamos haciendo", ha advertido. "Las acciones que hacemos cada uno de nosotros tienen impacto en la sociedad".

Por comunidades, Madrid sigue encabezando las cifras de la crisis: 52.946 contagiados, 7.132 fallecidos y 30.475 curados. Continúa en segundo lugar Cataluña, donde este sábado son 39.943 los casos confirmados, 3.879 los muertos y 13.275 las personas curadas.

La dos Castillas también acumulan los mayores números de casos en tercer y cuarto lugar: en Castilla-La Mancha hay 16.349 contagiados, 1.913 fallecidos y 3.838 personas que han logrado curarse; en Castilla y León son 15.293 los casos confirmados, 1.429 los muertos y 5.103 los curados.

El País Vasco es la quinta comunidad en número de contagios, con 12.355, además han fallecido 1.020 personas y 6.556 personas han conseguido curarse.

Estas son las primeras cifras que Sanidad publica con los datos facilitados por las comunidades autónomas, según los nuevos criterios de notificación de casos de coronavirus establecidos por la orden publicada ayer para lograr una gestión más eficaz de la información sobre el impacto de la COVID-19.

Una orden que insta a las comunidades a ofrecer datos más detallados y que, según advirtió Sanidad, "no todas pueden recabar en el mismo momento", por lo que la adaptación al nuevo criterio llevará días y puede generar un descuadre respecto a la serie conocida hasta ahora de contagiados, fallecidos y curados.

De acuerdo a la nueva normativa, las comunidades deben remitir diariamente el total de fallecidos por SARS-CoV-2 desde el 31 de enero, así como los casos acumulados confirmados desde esa misma fecha mediante prueba diagnóstica (PCR o test rápido de anticuerpos), incluyendo sintomáticos y asintomáticos.

