La sorprendente respuesta de Arnold Schwarzenegger tras preguntarle por qué va al gimnasio con 75 años

Arnold Schwarzenegger sigue siendo una de las mayores estrellas de Hollywood, aunque su aparición en películas cada vez es más escaso. Donde sigue siendo toda una estrella activa es en encuentros, ferias y convenciones que rodean al mundo del culturismo. Y es que Arnie, además de ex gobernador del estado de California, acumuló una gran cantidad de premios relacionados con el mundo del culturismo.

Desde 1970, Schwarzenegger se convirtió en el ganador más joven de Mr. Olympia hasta 5 años después, en el que anunciaría su retirada del mundo del culturismo. Volvería 5 años después, aprovechando el entrenamiento para la película 'Conan, el Bárbaro', que duraría sólo 7 semanas pero que contaba con carreras a caballo y luchas de esgrima. Una preparación que mantuvo en secreto hasta casi el último momento. Es por ello que Arnie es toda una referencia para el mundo fitness y, a sus 75 años, sigue acudiendo a entrenar.









Schwarzenegger, sobre por qué sigue yendo al gimnasio



Más de 40 años después de aquel último Mr. Olympia, el protagonista de 'Terminator' sigue acudiendo a los centros de entrenamiento y dando consejos a las nuevas generaciones que compiten en los circuitos de culturismo. Es por ello que, en una entrevista reciente con el youtuber y boxeador Logan Paul, le hacían una pregunta que, viendo al ex gobernador de California, más de uno se ha llegado a plantear: “¿Por qué sigues yendo al gimnasio? Y sabes, a los 75 años, quiero decir, ya hiciste el Mr. Universo”.

Eso sí, la respuesta de Schwarzenegger no ha dejado a nadie indiferente: “Por la misma razón, ¿por qué he desayunando hoy? Desayuné hoy, desayuné hace 10 años, ¿por qué sigo desayunando?”, sentenciaba el intérprete. Y es que, para el actor austríaco, acudir a entrenar al gimnasio es algo que ya está completamente integrado en la rutina y en su día a día.









“¿Por qué sigo durmiendo? Dormí hace 20 años, dormí hace 10 años. Todavía duermo todos los días y todas las noches”, insistía ante la sorpresa de sus entrevistadores. “Está arraigado en quién eres. El entrenamiento es una parte muy importante de mi vida. Es así de simple. Nada cambiará hasta que muera”, confesaba. Y es que, precisamente, hace más de 20 años que tuvieron que operar a Schwarzenegger de un problema en el corazón. Tras la intervención, le propusieron sustituir una válvula cardíaca por una mecánica, a lo que la estrella se negó, debido a que eso implicaría respecto a su rutina en los ginmnasios.





Schwarzenegger, muy duro sobre la guerra de Ucrania



Recientemente Schwarzenagger se convertía en tendencia por su opinión clara y rotunda sobre la invasión de Rusia a Ucrania, y lanzaba, desde su propia experiencia personal, un duro discurso sobre los argumentos de Moscú para iniciar el conflicto: “Cuando tenía 14 años, un amigo me invitó al campeonato del Mundo de levantamiento de peso y estaba entre el público cuando Yuri Petrovich Vlasov ganó el título siendo el primer humano capaz de levantar doscientos kilos por encima de su cabeza. No sé cómo un amigo me metió en el backstage y pude ver de cerca al hombre más fuerte del mundo. Él fue amable y me dio la mano. Nunca olvidaré ese día. Puse mi foto encima de mi cama para motivarme cuando empecé a levantar pesas”.

“Mi padre me pidió que quitara esa foto y buscara un héroe austriaco o alemán. Se enfadó mucho y discutimos, porque odiaba todo lo ruso desde su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Él fue herido en Leningrado cuando el ejército nazi, del que él formaba parte, hizo mucho daño a esa ciudad y a sus valientes habitantes. Yo no quité la foto, porque me daba igual la bandera que llevara Vlasov”.









Tras recordar la tensa situación vivida en Estados Unidos durante el asalto a la Casa Blanca a comienzos de 2021 y su firme rechazo, el actor empezó a desmentir diversas informaciones procedentes del kremlin como que la invasión rusa busca ‘desnazificar’ Ucrania: “No es verdad” –dice Schwarzenegger– y recuerda que Ucrania “es un país con un presidente judío cuyos tres tíos paternos fueron asesinados por los nazis. Ucrania no empezó esta guerra. Ni los nacionalistas ni los nazis. Los que mandan en el Kremlin comenzaron esta guerra”.