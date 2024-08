¿Son realmente perjudiciales para la salud los videojuegos? "Deben ser preventivos y no paliativos"

"Deja de jugar a la consola". Esta frase no la hemos escuchado tan solo una vez en nuestra vida. Son muchas las ocasiones en las que, siendo pequeños, nuestros padres han intentado limitarnos el uso de la misma debido a los efectos negativos que esta podría tener sobre nosotros. Pero parece que este no es del todo malo.

La revista Nature Human Behaviour ha sacado a la luz un estudio que realizó entre los años 2020 y 2022 sobre las consecuencias de un juego excesivo. En él se llegó a la conclusión de que el generar adicción, estrés y comportamientos antisociales, no es para nada concluyente.Todo se realizó a través de un sorteo en el que se asignaban 2 tipos de consolas a los consumidores, a quienes se les midió la participación en la lotería, la propiedad de las consolas, las preferencias de juegos, la salud mental, la satisfacción y las características sociodemográficas de cada uno.





¿Qué dicen los resultados?

Cabe destacar que el rango de edad estaba entre los 10 y los 69 años de edad y vivían en diferentes partes de Japón. De ellos, el 21% eran estudiantes, el 10,7% no tenían trabajo y el 39% trabajaban a tiempo completo. ¿Cuáles fueron las conclusiones? La primera tenía que ver con la salud mental, que puede verse mejorada si se posee una consola.

Ahora bien, aquellos que jugaban durante más de 3 horas al día, veían disminuido el impacto positivo. Por último, el estrés llegó a disminuir si, mientras tanto se mejoraba la satisfacción con la vida.





Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Diana Jimenez, psicóloga especializada en infancia, adolescencia y pareja, comenzaba por distinguir 2 tipos de aspectos, los relacionados con la salud mental y la física. Los primeros son aquellos que influyen a la hora de generar ansiedad, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, adicción y problemas de sueño. Y, respecto a la salud física, se puede hablar de sedentarismo, aislamiento e, incluso, problemas de visión, alteración de sueño y agresividad.

¿Podemos paliar sus efectos?

Una situación que se asemeja a la vivida en la pandemia, que produjo un gran cambio en la sociedad y en las personas, especialmente, en niños y adolescentes. Aun así, no todo es malo, pues "se pueden ver beneficios en niños con autismo y dislexia", apuntaba la experta. Dada esta situación, "deben ser preventivos y no paliativos". Y es que, cuando no hacemos un uso adecuado, descuidamos aquellos hábitos que resultan saludables como, por ejemplo, el descanso. Este puede verse afectado por la eliminación de la melatonina, que se ve reducida.





Es por ello por lo que Jimenez aconseja "pasar tiempo en familia, tiempo al aire libre y sin pantallas", pues un uso abusivo puede terminar por perjudicarnos. Hacer un buen uso y control de las consolas es en definitiva la mejor de las opciones.