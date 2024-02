Solo 2 de cada 10 españoles pertenecen a alguna asociación en España. Los menos propensos a participar en la esfera pública son los jóvenes y 3 de cada 10 ciudadanos admiten que nunca se han planteado esta forma de participación social. Según los últimos datos del CIS, el asociacionismo cae en España y la mitad de quienes se comprometen en una causa admiten que a penas le dedican tiempo.

De dar su teléfono a sus vecinos de la Sierra Norte de Madrid para hacer los recados que necesitaran durante el confinamiento al inicio de la pandemia Carmen Casado pasó a crear una asociación. Lleva 4 años al frente de “En Galapagar no estás solo” prestando apoyo a familias vulnerables de su entorno y considera que “cada uno de forma individual podemos hacer cosas, pero yo creo que es muchísimo más gratificante y muchísimo más bonito poderlo hacer junto a otras personas”.

“Que la gente se movilice, se agrupe, se asocie es una forma genial de poder cambiar o mejorar el entorno en el que vives. Para todos los que colaboramos en esta asociación el mejor momento es cuando las personas a las que atendemos nos dicen que ya no necesitan nuestra ayuda porque merece la pena todo el trabajo hecho con tal de que una persona salga adelante” señala Casado.

Acompañar a esas familias que les contactan o que les deriva el Ayuntamiento hasta que logren la autonomía financiera suficiente para funcionar es el objetivo de la asociación que fundó en marzo de 2020 para atender inicialmente las necesidades de quienes no podían salir de casa para hacer sus compras o sus recados.

Hoy en día y apoyados por plataformas como Nextdoor que promueven las relaciones vecinales se han convertido en un mini banco de alimentos local, tienen un ropero además de buscar además de dar cobertura a cualquier otra necesidad de las personas y hogares a los que atienden, entre ellas pensionistas, inmigrantes, familias monoparentales o numerosas con alguno de los padres en paro o con dificultades para afrontar el pago de su vivienda.

Asociarse una forma minoritaria de participación ciudadana

A diferencia de Carmen, más de 6 de cada 10 españoles y 8 de cada 10 jóvenes nunca han formado parte de una asociación. Y según la encuesta de “Tendencias de Asociacionismo en España” que el INE llevó a cabo en enero de 2024, entre quienes no pertenecen a una asociación el 32 por ciento asegura que es porque nunca se lo ha planteado; otro 29,5% alega no tener tiempo y el 17,5 falta de interés.

“No es que me niegue a formar parte de una asociación, simplemente es que no he tenido la necesidad, ni me lo ha propuesto nadie ni tampoco yo lo he buscado y ahora mismo no se me ocurriría en qué ámbito me gustaría colaborar” explica a COPE María Jesús López. Tampoco Oscar Aráujo su compañero de trabajo se ve en una asociación “en todo caso una ONG para cubrir una necesidad social”.

Los jóvenes optan por otras fórmulas

Sara y Carlota tienen 20 años y combinan sus estudios de máster con el acompañamiento de niños en situación vulnerable a los que ayudan a diario con los deberes. Con ellos comparten además otras actividades y parte de su tiempo los fines de semana. Lo hacen según nos cuentan para que esos chavales tengan más oportunidades en el futuro y guarden buenos recuerdos de su infancia.

En lugar de crear su propia asociación se han unido a este proyecto por un grupo de WhatsApp que ofrece todo tipo de posibilidades a estudiantes para que se asocien y colaboren en todo tipo de causas, la mayoría proyectos sociales como acompañar a personas mayores o sin hogar. De todas ellas, optaron por la Asociación Los Chicos de Jose y Leo que atiende a cerca de 40 menores de diferentes edades y con diversas problemáticas familiares y sociales.

“Entre semana ayudamos a los chavales más pequeños con las tareas y el pasado fin de semana también les llevamos a un concierto para que pudieran disfrutar. Vamos juntas y para nosotras también es un plan, nos gusta ayudar porque no cuesta nada y nos encantan los niños, cuando haces algo que te gusta no te supone un gran esfuerzo”, señalan.

Sin embargo, y según la última encuesta del CIS los jóvenes son los ciudadanos con menores porcentajes de pertenencia. Menos del 14 por ciento de quienes tienen entre 18 y 34 años pertenecen a una asociación, la mitad que quienes tienen entre 65 y 74 años.

Tendencia a la baja en plena polarización

La prueba de que el asociacionismo está de capa caída la da el hecho de que solo el 22 por ciento pertenece en este momento a alguna asociación cívica, cultural, social o política mientras que otro 14,6 por ciento lo hizo en el pasado. Un declive en la participación ciudadana que según los sociólogos y politólogos impacta en nuestra democracia.

Solo el 17 por ciento de quienes participan en una asociación han dedicado más de 20 horas a esta labor no lucrativa en los últimos tres meses, el 12 por ciento invirtieron entre 1 y 4 horas y un llamativo 51 por ciento admite que no le dedicó “nada o prácticamente nada” de tiempo a esta actividad.

En 2022 y, según datos del INE, se dieron de alta 1.975 nuevas asociaciones frente a 2.500 en 2021, un 21 por ciento menos.

“Que en un momento de gran polarización política y de gran conflictividad en el espacio público, el que exista un tejido social tan débil hace que no existan espacios intermedios para el diálogo y la deliberación. Al final el ámbito de la discusión pública cuando no se hace en espacios micro políticos es difícil que se haga en espacios macro políticos. Sigue siendo una tarea pendiente en España esa forma de participación social que puede dar a la ciudadanía un acceso al debate público, a la palabra y al compromiso en la esfera pública”, explica a COPE Sebastián Mora profesor en el Grado de Filosofía, Política y Economía de la Universidad Pontificia de Comillas.

El descenso de implicación, subraya, se ha intensificado después la pandemia por un mayor retraimiento de los mayores a participar en la vida pública y por falta de relevo generacional que solo en parte se ven compensada por el activismo online porque como recalca Mora “aunque los nuevos canales dan acceso a la vida pública no sustituyen el cara a cara, ni el uso de la palabra o el contacto que brinda el asociacionismo clásico”.

Las asociaciones son entidades sin fines de lucro que se crean mediante el acuerdo de tres o más personas físicas y/o jurídicas que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades de interés general o particular. A diferencia de las fundaciones no requieren del desembolso de un mínimo de 30.000 euros para su constitución. Y con respecto a las Organizaciones No Gubernamentales no están obligadas a buscar el bien común de la sociedad en su conjunto o de una parte significativa, según las definiciones que hace la Fundación Lealtad.