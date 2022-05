Sociedades médicas y científicas de esofagitis eosinofílica piden a Sanidad financiación para los tratamientos

Las principales sociedades médicas y científicas involucradas en la atención de pacientes con esofagitis eosinofílica (EoE) piden a Sanidad que garantice el acceso y la financiación a los tratamientos "más adecuados", "equiparando las posibilidades de tratamiento de los pacientes españoles a las de otros del entorno europeo".

Así lo han reclamado en un manifiesto las sociedades españolas de Alergología e Inmunología y Clínica, de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica y de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, así como la Asociación Española de Gastroenterología, el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y el European Consortium for Eosinophilic Diseases of the GI Tract (EUREOS), que se han unido a las reivindicaciones del Día Europeo de la EoE que se celebra este domingo, 22 de mayo.

Estas sociedad también han reclamado a las administraciones terminar con el "infradiagnóstico" de la EoE con el establecimiento de programas de formación para los profesionales sanitarios, así como han solicitado cambios organizativos para que facilitar a estos herramientas para que los pacientes puedan ser tratados "en el menor tiempo posible".

Igualmente, han demandado al Ministerio de Sanidad que "impulse en todos los centros hospitalarios agendas especializadas para una atención adecuada y continuada de los pacientes con esta enfermedad".

Al respecto, la presidenta de la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica (AEDESEO), Miriam Espinosa, ha subrayado la importancia del Día Europeo de la EoE, ya que sirve para "sensibilizar y concienciar" a la sociedad sobre los problemas de los pacientes con esta enfermedad.

En este sentido, ha recalcado la necesidad de financiar Jorveza, el único tratamiento que trata eficazmente la EoE y que no está disponible en España, aunque sí en otros países europeos como Alemania o Gran Bretaña.

AEDESEO celebra el Día Europeo de la EOE, bajo el lema internacional 'Hagamos que pase', con una acto este domingo a las 11.30 horas en la plaza Juan Goytisolo de Madrid.